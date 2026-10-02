Linda Noskova 2 - 0 Gabriela Ruse: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de octubre de 2026.





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La tenista checa Linda Noskova ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura en Beijing, tras ganar a la rumana Gabriela Ruse por 6-4, 6-1 en un partido que duró 1 hora y 24 minutos. En el primer set, Linda Noskova logró dos 'breaks' mientras que Gabriela Ruse consiguió uno, lo que llevó a un marcador final de 6-4 a favor de Noskova. En el segundo set, Noskova dominó con tres 'breaks', cerrando el set 6-1. A lo largo del partido, Noskova tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 57% de los puntos totales, mientras que Ruse tuvo un 55% de efectividad en su primer servicio, ganando el 43% de los puntos totales.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



