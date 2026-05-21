Luciano Darderi 0 - 2 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Hamburg European Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de mayo de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a las semifinales del torneo Hamburg European Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al italiano Luciano Darderi con un resultado de 6-0, 6-3 en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 1 hora y 35 minutos. En el primer set, Alex de Minaur dominó de manera contundente, logrando romper el servicio de Luciano Darderi en todos los juegos, llevándose el set por 6-0. De Minaur no concedió ningún juego de servicio, mostrando una sólida actuación en sus saques. En el segundo set, aunque Darderi logró mantener su servicio en dos ocasiones, De Minaur continuó con su dominio rompiendo el servicio de Darderi en tres ocasiones. A pesar de un intento de recuperación por parte de Darderi, quien logró un break, De Minaur cerró el set y el partido con un marcador de 6-3. Estadísticamente, De Minaur tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio y ganó el 58% de los puntos totales. Además, logró 2 aces y cometió 3 dobles faltas a lo largo del partido.



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