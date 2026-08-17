Magdalena Frech 0 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de agosto de 2026.





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Elena Rybakina ha avanzado a los octavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a la polaca Magdalena Frech por 6-4, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 52 minutos. En el primer set, Magdalena Frech comenzó rompiendo el servicio de Elena Rybakina, pero Rybakina recuperó rápidamente el break en el cuarto juego. El set continuó con ambos jugadoras manteniendo sus servicios hasta que Rybakina logró otro break crucial para llevarse el set 6-4. En el segundo set, ambas jugadoras intercambiaron breaks, llevando el set a un tiebreak. Rybakina se impuso en el tiebreak por 7-2, asegurando su victoria en sets corridos. Estadísticas destacadas del partido incluyen que Rybakina tuvo un 54% de efectividad en su primer servicio, ganando el 75% de los puntos jugados con su primer saque. Frech, por su parte, logró un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 56% de los puntos con su primer saque. Rybakina cometió 2 dobles faltas y logró 2 aces, mientras que Frech no cometió dobles faltas y también logró 2 aces.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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