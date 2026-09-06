Málaga 0 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

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El Málaga ha empatado este martes sin goles ante el Levante en un encuentro disputado en La Rosaleda, donde los locales dominaron la posesión con un 63% y generaron más ocasiones de peligro, acumulando 11 remates totales frente a los 10 del conjunto visitante. A pesar de su mayor iniciativa, el equipo malagueño no logró concretar sus oportunidades, destacando un penalti fallado por Chupe en el minuto 9, que podría haber cambiado el rumbo del partido. En el Levante, Mathew Ryan fue fundamental al detener las acometidas del Málaga, mientras que el equipo de la Costa del Sol no pudo aprovechar su superioridad en el juego ofensivo, con Carlos Dotor siendo uno de los jugadores más participativos en el ataque. La igualdad en el marcador deja al Málaga en la zona baja de la clasificación, mientras que el Levante se mantiene en la décima posición.

Con este resultado, el Málaga sigue en la parte baja de la tabla con 2 puntos, mientras que el Levante suma 5 puntos y se sitúa en la décima posición. El empate no altera las posiciones de ambos equipos en la clasificación, con el Málaga aún en puestos de descenso. A falta de 34 jornadas para el final de la competición, los malagueños deberán mejorar su rendimiento para salir de la zona peligrosa, mientras que el Levante buscará escalar posiciones para aspirar a competiciones europeas. El encuentro, que contó con la presencia de 29,264 espectadores, no estuvo exento de polémica, con varias revisiones del VAR, aunque ninguna alteró la decisión inicial del árbitro en cuanto al penalti señalado a favor del Málaga.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: MÁLAGA 0 - LEVANTE 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita (Carlos Puga, min.67), Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas; Carlos Dotor (Jens-Lys Cajuste, min.86), Pablo Martinez (Izan Merino, min.59), Dani Lorenzo (Ramon Enriquez, min.67); David Larrubia, Chupe, Juan Cruz (Joaquin Munoz, min.59).LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez (Jeremy Toljan, min.77), Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez; Enzo Bardeli (Hugo Sotelo, min.77), Oriol Rey, Jon Olasagasti (Dani Requena, min.86); Roger Brugue, Thiago Fernandez (Paco Cortes, min.77), Ivan Romero (Yanis Musuayi, min.60).

-GOLES

Amarilla al banquillo, a Luis Castro del Levante en el minuto 83 . Penalty fallado por Chupe de Malaga en el minuto 9 .

-ÁRBITRO

Luis Bestard, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Samuel Garcia, en el VAR: Valentin Pizarro y Guillermo Cuadra. Amonestó a Dani Lorenzo (min.25), Rafita (min.34), Pablo Martinez (min.45+1), Carlos Puga (min.90+2), por parte de MÁLAGA. Amonestó a Adrian De La Fuente (min.70), Aissa Mandi (min.90+5), por parte de LEVANTE.

-INCIDENCIAS VAR

Min.7: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Málaga.Min.11: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.Min.9: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Málaga!Min.10: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Málaga.

-ESTADIO

Estadio La Rosaleda (29,264 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Málaga Levante Goles 0 0 Remates Fuera 6 5 Remates 11 10 Pases Totales 578 334 Corners 6 4 Faltas 16 9 Posesión 63% 37% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 4 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 109 78 Ataques Peligrosos 52 27 Centros 14 15 Saques de Banda 17 8 Saques de Portería 5 6 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 19 Paradas 3 3 Contra Golpes 2 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Real Madrid 9 4 3 Champions Betis 9 4 4 Champions Deportivo 8 4 5 Europa League Alavés 7 3 6 Conference League Osasuna 7 3 10 Permanencia Levante 5 4 18 Descenso Malaga 2 4 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Valencia 1 4

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