Málaga 2 - 5 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de octubre de 2026.

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El Málaga perdió este domingo por 2-5 ante la Real Sociedad en un partido disputado en La Rosaleda, donde los visitantes mostraron una notable superioridad ofensiva. La Real Sociedad se adelantó rápidamente con un gol de Takefusa Kubo en el minuto 3, seguido por Orri Oskarsson en el 26. A pesar de los esfuerzos del Málaga, que recortó distancias con Adrián Niño en el 54, la Real Sociedad respondió con contundencia. Mikel Oyarzabal amplió la ventaja en el 59, y aunque Pablo Martínez volvió a acercar al Málaga en el 66, Oyarzabal nuevamente en el 67 y Gonçalo Guedes en el 73 sellaron la victoria para los visitantes. La Real Sociedad, con más remates y posesión del balón, destacó en ataque, especialmente a través de Kubo, quien fue el jugador más participativo. Con este resultado, el Málaga sigue en el último puesto de la clasificación, mientras que la Real Sociedad se mantiene en la quinta posición, en zona de Europa League.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: MÁLAGA 2 - REAL SOCIEDAD 5 (0-2, al descanso).

-EQUIPOS

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Fernando Calero, Angel Recio, Jose Salinas (Adam Aznou, min.46); David Larrubia (Joaquin Munoz, min.68), Carlos Dotor (Dani Lorenzo, min.64), Izan Merino (Ramon Enriquez, min.46), Pablo Martinez; Adrian Nino (Carlos Puga, min.82), Chupe.REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Hector Fort (Igor Zubeldia, min.61), Jon Martin, Aihen Munoz (Sergio Gomez, min.71), Mamadou Sarr; Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo (Job Ochieng, min.71), Ander Barrenetxea (Goncalo Guedes, min.61), Carlos Soler; Mikel Oyarzabal, Orri Oskarsson (Alex Marchal, min.79).

-GOLES

0-1, min.3: Takefusa Kubo.0-2, min.26: Orri Oskarsson.1-2, min.54: Adrian Nino (Pablo Martinez) .1-3, min.59: Mikel Oyarzabal (Takefusa Kubo) .2-3, min.66: Pablo Martinez.2-4, min.67: Mikel Oyarzabal (Jon Martin) .2-5, min.73: Goncalo Guedes.

-ÁRBITRO

Luis Bestard, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Carlos Martinez, en el VAR: Ivan Caparros y Daniel Trujillo. por parte de MÁLAGA. Amonestó a Jon Martin (min.37), Mamadou Sarr (min.62), por parte de REAL SOCIEDAD.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio La Rosaleda (27,935 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Málaga Real Sociedad Goles 2 5 Remates Fuera 7 6 Remates 16 21 Pases Totales 229 305 Corners 4 5 Faltas 3 9 Posesión 46% 54% Tiros Bloqueados 3 6 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 3 Ataques 102 102 Ataques Peligrosos 56 39 Centros 10 5 Saques de Banda 13 18 Saques de Portería 5 12 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 5 Paradas 4 4 Contra Golpes 0 3

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Betis 19 9 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Real Sociedad 16 9 6 Conference League Sevilla 14 8 18 Descenso Elche 7 9 19 Descenso Valencia 6 9 20 Descenso Malaga 4 9

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