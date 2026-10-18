Málaga 2 - 5 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 18 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Málaga perdió este domingo por 2-5 ante la Real Sociedad en un partido disputado en La Rosaleda, donde los visitantes mostraron una notable superioridad ofensiva. La Real Sociedad se adelantó rápidamente con un gol de Takefusa Kubo en el minuto 3, seguido por Orri Oskarsson en el 26. A pesar de los esfuerzos del Málaga, que recortó distancias con Adrián Niño en el 54, la Real Sociedad respondió con contundencia. Mikel Oyarzabal amplió la ventaja en el 59, y aunque Pablo Martínez volvió a acercar al Málaga en el 66, Oyarzabal nuevamente en el 67 y Gonçalo Guedes en el 73 sellaron la victoria para los visitantes. La Real Sociedad, con más remates y posesión del balón, destacó en ataque, especialmente a través de Kubo, quien fue el jugador más participativo. Con este resultado, el Málaga sigue en el último puesto de la clasificación, mientras que la Real Sociedad se mantiene en la quinta posición, en zona de Europa League.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: MÁLAGA 2 - REAL SOCIEDAD 5 (0-2, al descanso).
-EQUIPOS
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Fernando Calero, Angel Recio, Jose Salinas (Adam Aznou, min.46); David Larrubia (Joaquin Munoz, min.68), Carlos Dotor (Dani Lorenzo, min.64), Izan Merino (Ramon Enriquez, min.46), Pablo Martinez; Adrian Nino (Carlos Puga, min.82), Chupe.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Hector Fort (Igor Zubeldia, min.61), Jon Martin, Aihen Munoz (Sergio Gomez, min.71), Mamadou Sarr; Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo (Job Ochieng, min.71), Ander Barrenetxea (Goncalo Guedes, min.61), Carlos Soler; Mikel Oyarzabal, Orri Oskarsson (Alex Marchal, min.79).
-GOLES
0-1, min.3: Takefusa Kubo.
0-2, min.26: Orri Oskarsson.
1-2, min.54: Adrian Nino (Pablo Martinez) .
1-3, min.59: Mikel Oyarzabal (Takefusa Kubo) .
2-3, min.66: Pablo Martinez.
2-4, min.67: Mikel Oyarzabal (Jon Martin) .
2-5, min.73: Goncalo Guedes.
-ÁRBITRO
Luis Bestard, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Carlos Martinez, en el VAR: Ivan Caparros y Daniel Trujillo. por parte de MÁLAGA. Amonestó a Jon Martin (min.37), Mamadou Sarr (min.62), por parte de REAL SOCIEDAD.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio La Rosaleda (27,935 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Málaga
| Real Sociedad
|Goles
| 2
| 5
|Remates Fuera
| 7
| 6
|Remates
| 16
| 21
|Pases Totales
| 229
| 305
|Corners
| 4
| 5
|Faltas
| 3
| 9
|Posesión
| 46%
| 54%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 6
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 3
|Ataques
| 102
| 102
|Ataques Peligrosos
| 56
| 39
|Centros
| 10
| 5
|Saques de Banda
| 13
| 18
|Saques de Portería
| 5
| 12
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 5
|Paradas
| 4
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 3
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 8
|18
| Descenso
| Elche
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 9
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|Fecha
| Competición
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| Resultado
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|18/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 2-5
| Real Sociedad
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| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
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| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Espanyol
|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Deportivo
|20/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Real Sociedad
|13/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Atlético
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
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