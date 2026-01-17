Mallorca 3 - 2 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 3 - 2 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de enero de 2026.

En el Estadi Mallorca Son Moix, el Mallorca se impuso por 3-2 al Athletic en un encuentro marcado por la efectividad de Vedat Muriqi, quien anotó un triplete para el equipo local, incluyendo un gol de penalti. El Athletic, por su parte, no se quedó atrás en cuanto a esfuerzo, logrando igualar el marcador en dos ocasiones gracias a los goles de Unai Gomez y Nico Williams, asistidos respectivamente por Gorka Guruzeta y nuevamente Unai Gomez. El partido fue un claro reflejo de la intensidad en el ataque por parte de ambos equipos, evidenciado en el número de remates, con 17 para el Mallorca y 20 para el Athletic. La posesión estuvo ligeramente inclinada hacia el Mallorca con un 52%, lo que indica la ligera superioridad en el control del juego. El encuentro también estuvo marcado por decisiones cruciales del VAR, que otorgó dos penaltis a favor del Mallorca tras revisión, cambiando la decisión inicial del árbitro en ambas ocasiones. Estas decisiones fueron determinantes para el desarrollo del partido, especialmente el penalti convertido por Muriqi que estableció el resultado final. Además, el Athletic sufrió la expulsión de tres jugadores, incluyendo a Gorka Guruzeta por doble amarilla y tarjetas rojas directas a Unai Gomez e Inigo Lekue, lo que sin duda impactó en su rendimiento y estrategia durante los momentos finales del partido.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 3 - ATHLETIC DE BILBAO 2 (2-2, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Toni Lato (Johan Mojica, min.83), Marash Kumbulla; Samu, Mateo Joseph (Antonio Sanchez, min.73), Sergi Darder (Javi Llabres, min.90+3), Jan Virgili (Pablo Torre, min.84), Omar Mascarell, Vedat Muriqi.



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.77), Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Alex Berenguer (Inaki Williams, min.59), Inigo Ruiz de Galarreta (Urko Izeta, min.77), Mikel Jauregizar, Unai Gomez (Oihan Sancet, min.59), Nico Williams (Robert Navarro, min.72), Gorka Guruzeta.



--GOLES.

1-0, min.5: Vedat Muriqi (Sergi Darder) .

1-1, min.8: Unai Gomez (Gorka Guruzeta) .

2-1, min.42: Vedat Muriqi.

2-2, min.45: Nico Williams (Unai Gomez) .

3-2, min.69: Vedat Muriqi, de penalti.

Amarilla al banquillo, a Adama Boiro del Athletic Bilbao en el minuto 72 .

Tarjeta Roja al banquillo, a Inigo Lekue del Athletic Bilbao en el minuto 72 .

Penalty fallado por Vedat Muriqi del Mallorca en el minuto 42 .





--ÁRBITRO.

Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Luis Mario Milla y Daniel Trujillo. Amonestó a Marash Kumbulla (min.18), por parte del MALLORCA. Amonestó a Daniel Vivian (min.40), Jesus Areso (min.45+5), Inigo Ruiz de Galarreta (min.45+6), Gorka Guruzeta (min.45+6), y, además expulso por doble amarilla a Gorka Guruzeta (min.71), y, además expulsó con tarjeta roja Unai Gomez (min.72), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.39: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Mallorca.



Min.40: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Mallorca.



Min.66: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Mallorca.



Min.68: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Mallorca.



Min.90(+6) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Athletic Bilbao.



Min.90(+6) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a Athletic Bilbao!





--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Athletic de Bilbao Goles 3 2 Remates Fuera 7 4 Remates 17 20 Pases Totales 237 224 Corners 3 7 Faltas 10 10 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 1 5 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 1 5 Tarjetas Rojas 0 3 Asistencias 1 2 Ataques 44 58 Ataques Peligrosos 10 18 Centros 7 18 Saques de Banda 13 18 Saques de Portería 10 6 Tratamientos 0 2 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 10 12 Paradas 9 6 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 18 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 29 19 8 Permanencia Athletic Bilbao 24 20 13 Permanencia Mallorca 21 20 18 Descenso Valencia 17 19 19 Descenso Levante 14 19 20 Descenso Real Oviedo 13 19



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca 09/03/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Mallorca 28/10/2024 LaLiga Mallorca 0-0 Athletic Bilbao 02/02/2024 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Mallorca









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol 14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao 10/12/2025 Champions Athletic Bilbao 0-0 Paris Saint-Germain









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/01/2026 14:00 LaLiga Atlético Mallorca 02/02/2026 21:00 LaLiga Mallorca Sevilla 08/02/2026 19:00 LaLiga Barcelona Mallorca









-Próximos partidos del Athletic.

