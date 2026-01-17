Mallorca 3 - 2 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 3 - 2 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de enero de 2026.
En el Estadi Mallorca Son Moix, el Mallorca se impuso por 3-2 al Athletic en un encuentro marcado por la efectividad de Vedat Muriqi, quien anotó un triplete para el equipo local, incluyendo un gol de penalti. El Athletic, por su parte, no se quedó atrás en cuanto a esfuerzo, logrando igualar el marcador en dos ocasiones gracias a los goles de Unai Gomez y Nico Williams, asistidos respectivamente por Gorka Guruzeta y nuevamente Unai Gomez. El partido fue un claro reflejo de la intensidad en el ataque por parte de ambos equipos, evidenciado en el número de remates, con 17 para el Mallorca y 20 para el Athletic. La posesión estuvo ligeramente inclinada hacia el Mallorca con un 52%, lo que indica la ligera superioridad en el control del juego.
El encuentro también estuvo marcado por decisiones cruciales del VAR, que otorgó dos penaltis a favor del Mallorca tras revisión, cambiando la decisión inicial del árbitro en ambas ocasiones. Estas decisiones fueron determinantes para el desarrollo del partido, especialmente el penalti convertido por Muriqi que estableció el resultado final. Además, el Athletic sufrió la expulsión de tres jugadores, incluyendo a Gorka Guruzeta por doble amarilla y tarjetas rojas directas a Unai Gomez e Inigo Lekue, lo que sin duda impactó en su rendimiento y estrategia durante los momentos finales del partido.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MALLORCA 3 - ATHLETIC DE BILBAO 2 (2-2, al descanso).
--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Toni Lato (Johan Mojica, min.83), Marash Kumbulla; Samu, Mateo Joseph (Antonio Sanchez, min.73), Sergi Darder (Javi Llabres, min.90+3), Jan Virgili (Pablo Torre, min.84), Omar Mascarell, Vedat Muriqi.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.77), Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Alex Berenguer (Inaki Williams, min.59), Inigo Ruiz de Galarreta (Urko Izeta, min.77), Mikel Jauregizar, Unai Gomez (Oihan Sancet, min.59), Nico Williams (Robert Navarro, min.72), Gorka Guruzeta.
--GOLES.
1-0, min.5: Vedat Muriqi (Sergi Darder) .
1-1, min.8: Unai Gomez (Gorka Guruzeta) .
2-1, min.42: Vedat Muriqi.
2-2, min.45: Nico Williams (Unai Gomez) .
3-2, min.69: Vedat Muriqi, de penalti.
Amarilla al banquillo, a Adama Boiro del Athletic Bilbao en el minuto 72 .
Tarjeta Roja al banquillo, a Inigo Lekue del Athletic Bilbao en el minuto 72 .
Penalty fallado por Vedat Muriqi del Mallorca en el minuto 42 .
--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Luis Mario Milla y Daniel Trujillo. Amonestó a Marash Kumbulla (min.18), por parte del MALLORCA. Amonestó a Daniel Vivian (min.40), Jesus Areso (min.45+5), Inigo Ruiz de Galarreta (min.45+6), Gorka Guruzeta (min.45+6), y, además expulso por doble amarilla a Gorka Guruzeta (min.71), y, además expulsó con tarjeta roja Unai Gomez (min.72), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.39: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Mallorca.
Min.40: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Mallorca.
VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Mallorca.
Min.68: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Mallorca.
Min.90(+6) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Athletic Bilbao.
Min.90(+6) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a Athletic Bilbao!
--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Mallorca
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 3
| 2
|Remates Fuera
| 7
| 4
|Remates
| 17
| 20
|Pases Totales
| 237
| 224
|Corners
| 3
| 7
|Faltas
| 10
| 10
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 5
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 3
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 44
| 58
|Ataques Peligrosos
| 10
| 18
|Centros
| 7
| 18
|Saques de Banda
| 13
| 18
|Saques de Portería
| 10
| 6
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 12
|Paradas
| 9
| 6
|Contra Golpes
| 1
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 48
| 20
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 18
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 20
|6
| Conference League
| Betis
| 29
| 19
|8
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 24
| 20
|13
| Permanencia
| Mallorca
| 21
| 20
|18
| Descenso
| Valencia
| 17
| 19
|19
| Descenso
| Levante
| 14
| 19
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 19
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
|09/03/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Mallorca
|28/10/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-0
| Athletic Bilbao
|02/02/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|11/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Mallorca
|04/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Girona
|19/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Mallorca
|13/12/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 3-1
| Elche
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|10/12/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Paris Saint-Germain
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/01/2026 14:00
| LaLiga
| Atlético
| Mallorca
|02/02/2026 21:00
| LaLiga
| Mallorca
| Sevilla
|08/02/2026 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Mallorca
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/01/2026 21:00
| Champions
| Atalanta
| Athletic Bilbao
|24/01/2026 18:30
| LaLiga
| Sevilla
| Athletic Bilbao
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Athletic Bilbao
| Sporting CP