Mallorca 0 - 3 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 16 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadi Mallorca Son Moix, el Barcelona demostró su superioridad frente al Mallorca con un contundente 3-0, dejando patente su dominio en el campo desde el inicio. Los goles de Raphinha al minuto 7, Ferran Torres al 23 y Lamine Yamal en el tiempo añadido del segundo tiempo sellaron la victoria visitante. El Barcelona, con una posesión del 71% y un total de 24 remates, frente a los 4 del Mallorca, controló el juego a su antojo, reflejando su efectividad ofensiva y solidez defensiva. La expulsión de Manu Morlanes y Vedat Muriqi del Mallorca, tras revisión del VAR, marcó un punto de inflexión, dejando al equipo local con nueve jugadores y complicando aún más su capacidad para contener los ataques del conjunto visitante. El VAR jugó un papel crucial en el desarrollo del encuentro, validando el primer gol del Barcelona y cambiando una tarjeta amarilla por roja a Vedat Muriqi, decisiones que influyeron directamente en el resultado final. Estas acciones destacaron la importancia del sistema de videoarbitraje en la corrección de decisiones arbitrales clave. El Barcelona, con este triunfo, se posiciona en la cima de la tabla desde la primera jornada, mostrando sus credenciales para aspirar al título de la Liga, mientras que el Mallorca deberá reajustar su estrategia y plantilla para enfrentar los próximos desafíos y evitar caer en la zona de descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 0 - BARCELONA 3 (0-2, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey (Omar Mascarell, min.46), Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica (Toni Lato, min.90+1); Manu Morlanes, Antonio Sanchez, Takuma Asano (Mateo Joseph, min.46), Pablo Torre (Daniel Rodriguez, min.46), Sergi Darder (Jan Salas, min.83), Vedat Muriqi.



BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi (Gavi, min.68), Alejandro Balde (Jofre Torrents, min.68); Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez (Dani Olmo, min.46), Raphinha (Jules Kounde, min.77), Ferran Torres (Marcus Rashford, min.68).



--GOLES.

0-1, min.7: Raphinha (Lamine Yamal) .

0-2, min.23: Ferran Torres.

0-3, min.90(+4): Lamine Yamal (Gavi) .

Amarilla al banquillo, a Jagoba Arrasate del Mallorca en el minuto 26 .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Antonio Martinez, en el VAR: Jorge Figueroa y Mario Melero. Amonestó a Manu Morlanes (min.24), Pablo Torre (min.42), Mateu Morey (min.9), y, además expulso por doble amarilla a Manu Morlanes (min.33), y, además expulsó con tarjeta roja Vedat Muriqi (min.39), por parte del MALLORCA. Amonestó a Raphinha (min.45+7), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.9: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Barcelona.



Min.38: VAR - TARJETA - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Mallorca.



Min.9: ¡GOL VÁLIDO! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Barcelona se mantiene.



Min.39: ¡TARJETA ROJA! - Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente mostrada a Vedat Muriqi de Mallorca por una tarjeta roja.





--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix (23.318 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Barcelona Goles 0 3 Remates Fuera 2 8 Remates 4 24 Pases Totales 130 300 Corners 3 6 Faltas 8 17 Posesión 29% 71% Tiros Bloqueados 1 6 Fueras de Juego 2 3 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 2 0 Asistencias 0 2 Ataques 30 65 Ataques Peligrosos 13 33 Centros 10 20 Saques de Banda 16 17 Saques de Portería 9 4 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 20 10 Paradas 7 1 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 3 1 2 Champions Rayo 3 1 3 Champions Villarreal 3 1 4 Champions Athletic Bilbao 0 0 5 Champions Atlético 0 0 6 Europa League Celta 0 0 7 Europa League Alavés 0 0 8 Conference League Elche 0 0 18 Descenso Girona 0 1 19 Descenso Oviedo 0 1 20 Descenso Mallorca 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona 22/04/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Mallorca 03/12/2024 LaLiga Mallorca 1-5 Barcelona 08/03/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Mallorca 26/09/2023 LaLiga Mallorca 2-2 Barcelona









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe 14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 10/05/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Valladolid









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal 15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 11/05/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Real Madrid









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/08/2025 17:00 LaLiga Mallorca Celta 30/08/2025 21:30 LaLiga Real Madrid Mallorca 15/09/2025 21:00 LaLiga Espanyol Mallorca









-Próximos partidos del Barcelona.

