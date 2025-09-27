Mallorca 1 - 0 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 27 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Mallorca venció este sábado por 1-0 al Deportivo Alavés en el Estadi Mallorca Son Moix, en un encuentro donde los locales dominaron claramente el partido con un 62% de posesión y 127 ataques peligrosos frente a los 35 del rival. El único gol del encuentro llegó en el minuto 37 por medio de Takuma Asano, quien aprovechó un pase de Marc Domenech para batir la portería visitante.
El partido estuvo marcado por la superioridad del conjunto local, que mostró mayor intensidad y control del juego. Takuma Asano fue el jugador más destacado en ataque, siendo fundamental en la victoria de su equipo. Con este resultado, el Mallorca suma 5 puntos y sale momentáneamente de los puestos de descenso, mientras que el Deportivo Alavés se queda con 8 puntos en la décima posición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MALLORCA 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Samu, Manu Morlanes (Pablo Torre, min.87), Marc Domenech (Antonio Sanchez, min.58), Sergi Darder (Javi Llabres, min.87), Takuma Asano (Mateu Morey, min.69), Vedat Muriqi (Mateo Joseph, min.68).
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto (Calebe, min.82), Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada (Youssef Enriquez, min.64); Antonio Blanco, Carlos Vicente, Pablo Ibanez (Antonio Martinez, min.65), Carles Alena (Denis Suarez, min.82), Abderrahman Rebbach, Lucas Boye (Mariano Diaz, min.65).
--GOLES.
1-0, min.37: Takuma Asano (Marc Domenech) .
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Mario Melero y Jorge Figueroa. Amonestó a Pablo Maffeo (min.27), Samu (min.45+2), por parte del MALLORCA. Amonestó a Jonny Otto (min.22), Victor Parada (min.33), Youssef Enriquez (min.90+3), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix (16,275 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Mallorca
| Deportivo Alavés
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 4
| 5
|Remates
| 9
| 9
|Pases Totales
| 188
| 249
|Corners
| 4
| 8
|Faltas
| 15
| 17
|Posesión
| 38%
| 62%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 88
| 127
|Ataques Peligrosos
| 35
| 64
|Centros
| 17
| 27
|Saques de Banda
| 21
| 15
|Saques de Portería
| 8
| 7
|Tratamientos
| 4
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 15
|Paradas
| 2
| 1
|Contra Golpes
| 4
| 6
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 7
|2
| Champions
| Barcelona
| 16
| 6
|3
| Champions
| Villarreal
| 13
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 12
| 7
|5
| Europa League
| Espanyol
| 12
| 7
|6
| Conference League
| Getafe
| 11
| 7
|10
| Permanencia
| Alavés
| 8
| 7
|18
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 6
|20
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
|02/03/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Alavés
|01/11/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Mallorca
|24/02/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Mallorca
|03/12/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 0-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/10/2025 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Mallorca
|18/10/2025 14:00
| LaLiga
| Sevilla
| Mallorca
|26/10/2025 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Levante
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/10/2025 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Elche
|20/10/2025 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Valencia
|26/10/2025 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Alavés