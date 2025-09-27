Mallorca 1 - 0 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 27 de septiembre de 2025.

El Mallorca venció este sábado por 1-0 al Deportivo Alavés en el Estadi Mallorca Son Moix, en un encuentro donde los locales dominaron claramente el partido con un 62% de posesión y 127 ataques peligrosos frente a los 35 del rival. El único gol del encuentro llegó en el minuto 37 por medio de Takuma Asano, quien aprovechó un pase de Marc Domenech para batir la portería visitante.

El partido estuvo marcado por la superioridad del conjunto local, que mostró mayor intensidad y control del juego. Takuma Asano fue el jugador más destacado en ataque, siendo fundamental en la victoria de su equipo. Con este resultado, el Mallorca suma 5 puntos y sale momentáneamente de los puestos de descenso, mientras que el Deportivo Alavés se queda con 8 puntos en la décima posición.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Samu, Manu Morlanes (Pablo Torre, min.87), Marc Domenech (Antonio Sanchez, min.58), Sergi Darder (Javi Llabres, min.87), Takuma Asano (Mateu Morey, min.69), Vedat Muriqi (Mateo Joseph, min.68).



DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto (Calebe, min.82), Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada (Youssef Enriquez, min.64); Antonio Blanco, Carlos Vicente, Pablo Ibanez (Antonio Martinez, min.65), Carles Alena (Denis Suarez, min.82), Abderrahman Rebbach, Lucas Boye (Mariano Diaz, min.65).



--GOLES.

1-0, min.37: Takuma Asano (Marc Domenech) .





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Mario Melero y Jorge Figueroa. Amonestó a Pablo Maffeo (min.27), Samu (min.45+2), por parte del MALLORCA. Amonestó a Jonny Otto (min.22), Victor Parada (min.33), Youssef Enriquez (min.90+3), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix (16,275 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Deportivo Alavés Goles 1 0 Remates Fuera 4 5 Remates 9 9 Pases Totales 188 249 Corners 4 8 Faltas 15 17 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 88 127 Ataques Peligrosos 35 64 Centros 17 27 Saques de Banda 21 15 Saques de Portería 8 7 Tratamientos 4 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 15 Paradas 2 1 Contra Golpes 4 6



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 7 2 Champions Barcelona 16 6 3 Champions Villarreal 13 6 4 Champions Atlético 12 7 5 Europa League Espanyol 12 7 6 Conference League Getafe 11 7 10 Permanencia Alavés 8 7 18 Descenso Mallorca 5 7 19 Descenso Real Oviedo 3 6 20 Descenso Girona 3 7



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés 02/03/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Alavés 01/11/2024 LaLiga Alavés 1-0 Mallorca 24/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Mallorca 03/12/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Alavés









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético 15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca 30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla 13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 04/10/2025 18:30 LaLiga Athletic Bilbao Mallorca 18/10/2025 14:00 LaLiga Sevilla Mallorca 26/10/2025 14:00 LaLiga Mallorca Levante









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.

