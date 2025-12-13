Mallorca 3 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 3 - 1 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 13 de diciembre de 2025.

En el Estadi Mallorca Son Moix, el Mallorca se impuso por 3-1 al Elche en un encuentro donde la posesión no fue sinónimo de dominio efectivo. A pesar de que el Elche controló el balón un 58% del tiempo, el Mallorca fue más efectivo, traduciendo su menor posesión en tres goles. El partido comenzó con un rápido gol de Manu Morlanes, asistido por Jan Virgili, en el minuto 5, pero el Elche logró igualar el marcador con un autogol de Pablo Maffeo en el minuto 21. No obstante, en la recta final del partido, Omar Mascarell y Vedat Muriqi, este último asistido por Mascarell, sellaron la victoria para el equipo local. El encuentro se caracterizó por una serie de tarjetas amarillas mostradas a jugadores del Mallorca, incluyendo a Manu Morlanes y Omar Mascarell, que además de marcar, fue amonestado. A pesar de las interrupciones, no hubo incidencias destacadas del VAR que cambiaran el rumbo del partido. Con esta victoria, el Mallorca suma puntos importantes en su lucha por la permanencia, mientras que el Elche, a pesar de su mayor posesión y ataques, no logró capitalizar sus oportunidades y se ve presionado en la tabla.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MALLORCA 3 - ELCHE 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Manu Morlanes (Antonio Sanchez, min.71), Mateo Joseph (Takuma Asano, min.71), Sergi Darder (Pablo Torre, min.85), Jan Virgili (Mateu Morey, min.86), Vedat Muriqi (Abdon Prats, min.90).



ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez (Alvaro Rodriguez, min.66), David Affengruber (Josan, min.87), Victor Chust, Pedro Bigas; Marc Aguado, German Valera, Martim Neto (Rodrigo Mendoza, min.78), Aleix Febas, Yago Santiago (John Donald, min.66), Rafa Mir (Andre Silva, min.87).



--GOLES.

1-0, min.5: Manu Morlanes (Jan Virgili) .

1-1, min.21: Pablo Maffeo (pp).

2-1, min.82: Omar Mascarell.

3-1, min.89: Vedat Muriqi (Omar Mascarell) .

Gol en propia puerta Pablo Maffeo en el minuto 21 .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Antonio Martinez, en el VAR: Ruben Avalos y Valentin Pizarro. Amonestó a Manu Morlanes (min.20), Omar Mascarell (min.82), Takuma Asano (min.90+4), por parte del MALLORCA. por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadi Mallorca Son Moix (16,199 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Mallorca Elche Goles 3 1 Remates Fuera 4 4 Remates 13 7 Pases Totales 219 321 Corners 1 1 Faltas 12 13 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 3 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 104 110 Ataques Peligrosos 42 49 Centros 11 6 Saques de Banda 19 4 Saques de Portería 7 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 13 Paradas 0 4 Contra Golpes 2 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 40 16 2 Champions Real Madrid 36 16 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 34 17 5 Europa League Espanyol 27 15 6 Conference League Betis 24 15 9 Permanencia Elche 19 16 14 Permanencia Mallorca 17 16 18 Descenso Girona 15 16 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 15



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche 04/03/2023 LaLiga Mallorca 0-1 Elche









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche 05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna 22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid 07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad









-Próximos partidos del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 19/12/2025 21:00 LaLiga Valencia Mallorca 04/01/2026 18:30 LaLiga Mallorca Girona 11/01/2026 19:00 LaLiga Rayo Mallorca









-Próximos partidos del Elche.

