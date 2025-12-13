Mallorca 3 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Mallorca 3 - 1 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 13 de diciembre de 2025.
En el Estadi Mallorca Son Moix, el Mallorca se impuso por 3-1 al Elche en un encuentro donde la posesión no fue sinónimo de dominio efectivo. A pesar de que el Elche controló el balón un 58% del tiempo, el Mallorca fue más efectivo, traduciendo su menor posesión en tres goles. El partido comenzó con un rápido gol de Manu Morlanes, asistido por Jan Virgili, en el minuto 5, pero el Elche logró igualar el marcador con un autogol de Pablo Maffeo en el minuto 21. No obstante, en la recta final del partido, Omar Mascarell y Vedat Muriqi, este último asistido por Mascarell, sellaron la victoria para el equipo local.
El encuentro se caracterizó por una serie de tarjetas amarillas mostradas a jugadores del Mallorca, incluyendo a Manu Morlanes y Omar Mascarell, que además de marcar, fue amonestado. A pesar de las interrupciones, no hubo incidencias destacadas del VAR que cambiaran el rumbo del partido. Con esta victoria, el Mallorca suma puntos importantes en su lucha por la permanencia, mientras que el Elche, a pesar de su mayor posesión y ataques, no logró capitalizar sus oportunidades y se ve presionado en la tabla.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MALLORCA 3 - ELCHE 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Manu Morlanes (Antonio Sanchez, min.71), Mateo Joseph (Takuma Asano, min.71), Sergi Darder (Pablo Torre, min.85), Jan Virgili (Mateu Morey, min.86), Vedat Muriqi (Abdon Prats, min.90).
ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez (Alvaro Rodriguez, min.66), David Affengruber (Josan, min.87), Victor Chust, Pedro Bigas; Marc Aguado, German Valera, Martim Neto (Rodrigo Mendoza, min.78), Aleix Febas, Yago Santiago (John Donald, min.66), Rafa Mir (Andre Silva, min.87).
--GOLES.
1-0, min.5: Manu Morlanes (Jan Virgili) .
1-1, min.21: Pablo Maffeo (pp).
2-1, min.82: Omar Mascarell.
3-1, min.89: Vedat Muriqi (Omar Mascarell) .
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Antonio Martinez, en el VAR: Ruben Avalos y Valentin Pizarro. Amonestó a Manu Morlanes (min.20), Omar Mascarell (min.82), Takuma Asano (min.90+4), por parte del MALLORCA. por parte del ELCHE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix (16,199 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Mallorca
| Elche
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 4
|Remates
| 13
| 7
|Pases Totales
| 219
| 321
|Corners
| 1
| 1
|Faltas
| 12
| 13
|Posesión
| 42%
| 58%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 104
| 110
|Ataques Peligrosos
| 42
| 49
|Centros
| 11
| 6
|Saques de Banda
| 19
| 4
|Saques de Portería
| 7
| 7
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 13
|Paradas
| 0
| 4
|Contra Golpes
| 2
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 40
| 16
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 16
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 34
| 17
|5
| Europa League
| Espanyol
| 27
| 15
|6
| Conference League
| Betis
| 24
| 15
|9
| Permanencia
| Elche
| 19
| 16
|14
| Permanencia
| Mallorca
| 17
| 16
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 16
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 15
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/12/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 3-1
| Elche
|04/03/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Elche
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/12/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 3-1
| Elche
|05/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Mallorca
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/12/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 3-1
| Elche
|07/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 3-0
| Girona
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|19/12/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Mallorca
|04/01/2026 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Girona
|11/01/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Mallorca
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/12/2025 18:30
| LaLiga
| Elche
| Rayo
|03/01/2026 18:30
| LaLiga
| Elche
| Villarreal
|11/01/2026 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Elche