Mallorca 3 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
El Mallorca ha ganado este sábado por 3-0 al Real Oviedo en el Estadi Mallorca Son Moix, en un encuentro donde los locales dominaron en posesión y remates. Pablo Torre abrió el marcador en el minuto 42, tras una asistencia de Pablo Maffeo, llevando al equipo a liderar en el descanso. En la segunda mitad, el Mallorca continuó su dominio, incrementando su ventaja con un gol de Manu Morlanes en el minuto 83. Vedat Muriqi cerró el marcador en el minuto 88, asegurando una victoria contundente para los isleños. El equipo local mostró un juego ofensivo y control del balón, destacando la participación activa de Pablo Torre en el ataque.
Con esta victoria, el Mallorca suma 42 puntos, pero no logra evitar el descenso, ya que termina entre los tres últimos clasificados de la tabla. Por su parte, el Real Oviedo, que no pudo revertir la situación en ningún momento del partido, finaliza la temporada en la última posición con 29 puntos, también descendiendo de categoría. El encuentro transcurrió sin expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran decisiones arbitrales, y se desarrolló en un ambiente de control por parte del equipo local, que aprovechó sus oportunidades para asegurar los tres puntos.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MALLORCA 3 - OVIEDO 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Martin Valjent, Omar Mascarell (Antonio Raillo, min.53), Pablo Maffeo, Toni Lato (Javier Olaizola, min.85); Samu (Antonio Sanchez, min.62), Manu Morlanes, Sergi Darder; Takuma Asano (Jan Virgili, min.61), Vedat Muriqi, Pablo Torre (Abdon Prats, min.85).
OVIEDO: Horatiu Moldovan; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min.77), Eric Bailly, Dani Calvo, Rahim Alhassane (Javi Lopez, min.77); Ilyas Chaira, Alberto Reina, Santi Cazorla (Thiago Borbas, min.63), Santiago Colombatto (Luka Ilic, min.63), Nicolas Fonseca, Alex Fores (Haissem Hassan, min.46).
--GOLES.
1-0, min.42: Pablo Torre (Pablo Maffeo) .
2-0, min.83: Manu Morlanes.
3-0, min.88: Vedat Muriqi.
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Javier Iglesias y Cesar Soto. Amonestó a Manu Morlanes (min.48), Samu (min.58), por parte del MALLORCA. Amonestó a Santi Cazorla (min.38), por parte del OVIEDO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Mallorca
| Oviedo
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 1
|Remates
| 17
| 3
|Pases Totales
| 409
| 270
|Corners
| 5
| 5
|Faltas
| 10
| 8
|Posesión
| 58%
| 42%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 118
| 78
|Ataques Peligrosos
| 53
| 28
|Centros
| 10
| 5
|Saques de Banda
| 6
| 9
|Saques de Portería
| 4
| 8
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 10
|Paradas
| 0
| 4
|Contra Golpes
| 2
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 94
| 38
|2
| Champions
| Real Madrid
| 86
| 38
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 60
| 38
|6
| Europa League
| Celta
| 54
| 38
|7
| Conference League
| Getafe
| 51
| 38
|18
| Descenso
| Mallorca
| 42
| 38
|19
| Descenso
| Girona
| 41
| 38
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 38
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Real Oviedo
|05/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Real Oviedo
|17/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Mallorca
|13/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Mallorca
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|01/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Real Oviedo
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Alavés
|14/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Oviedo
|10/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Getafe
|03/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Oviedo