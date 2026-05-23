Mallorca 3 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 23 mayo 2026 23:22
Seguir en

Madrid, 23 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Mallorca ha ganado este sábado por 3-0 al Real Oviedo en el Estadi Mallorca Son Moix, en un encuentro donde los locales dominaron en posesión y remates. Pablo Torre abrió el marcador en el minuto 42, tras una asistencia de Pablo Maffeo, llevando al equipo a liderar en el descanso. En la segunda mitad, el Mallorca continuó su dominio, incrementando su ventaja con un gol de Manu Morlanes en el minuto 83. Vedat Muriqi cerró el marcador en el minuto 88, asegurando una victoria contundente para los isleños. El equipo local mostró un juego ofensivo y control del balón, destacando la participación activa de Pablo Torre en el ataque.

Con esta victoria, el Mallorca suma 42 puntos, pero no logra evitar el descenso, ya que termina entre los tres últimos clasificados de la tabla. Por su parte, el Real Oviedo, que no pudo revertir la situación en ningún momento del partido, finaliza la temporada en la última posición con 29 puntos, también descendiendo de categoría. El encuentro transcurrió sin expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran decisiones arbitrales, y se desarrolló en un ambiente de control por parte del equipo local, que aprovechó sus oportunidades para asegurar los tres puntos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MALLORCA 3 - OVIEDO 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Martin Valjent, Omar Mascarell (Antonio Raillo, min.53), Pablo Maffeo, Toni Lato (Javier Olaizola, min.85); Samu (Antonio Sanchez, min.62), Manu Morlanes, Sergi Darder; Takuma Asano (Jan Virgili, min.61), Vedat Muriqi, Pablo Torre (Abdon Prats, min.85).

OVIEDO: Horatiu Moldovan; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min.77), Eric Bailly, Dani Calvo, Rahim Alhassane (Javi Lopez, min.77); Ilyas Chaira, Alberto Reina, Santi Cazorla (Thiago Borbas, min.63), Santiago Colombatto (Luka Ilic, min.63), Nicolas Fonseca, Alex Fores (Haissem Hassan, min.46).

--GOLES.
1-0, min.42: Pablo Torre (Pablo Maffeo) .
2-0, min.83: Manu Morlanes.
3-0, min.88: Vedat Muriqi.


--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Javier Iglesias y Cesar Soto. Amonestó a Manu Morlanes (min.48), Samu (min.58), por parte del MALLORCA. Amonestó a Santi Cazorla (min.38), por parte del OVIEDO.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix

-Estadísticas del partido.



Estadística Mallorca Oviedo
Goles 3 0
Remates Fuera 6 1
Remates 17 3
Pases Totales 409 270
Corners 5 5
Faltas 10 8
Posesión 58% 42%
Tiros Bloqueados 4 2
Fueras de Juego 0 2
Tarjetas Amarillas 2 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 118 78
Ataques Peligrosos 53 28
Centros 10 5
Saques de Banda 6 9
Saques de Portería 4 8
Tratamientos 1 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 10 10
Paradas 0 4
Contra Golpes 2 0



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 94 38
2 Champions Real Madrid 86 38
3 Champions Villarreal 69 37
4 Champions Atlético 69 37
5 Champions Betis 60 38
6 Europa League Celta 54 38
7 Conference League Getafe 51 38
18 Descenso Mallorca 42 38
19 Descenso Girona 41 38
20 Descenso Real Oviedo 29 38



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/05/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Real Oviedo
05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca




-Últimos Resultados del Mallorca.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/05/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Real Oviedo
17/05/2026 LaLiga Levante 2-0 Mallorca
13/05/2026 LaLiga Getafe 3-1 Mallorca
10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal
01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca




-Últimos Resultados del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/05/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Real Oviedo
17/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Alavés
14/05/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Oviedo
10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe
03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo


Contador

Contenido patrocinado