Manchester City 1 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Manchester City 1 - 2 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante encuentro en el Etihad Stadium, el Real Madrid logró imponerse por 2-1 ante el Manchester City, clasificándose así a la siguiente ronda con un total de goles de 1 a 5 entre el partido de ida y de vuelta. El partido estuvo marcado por la igualdad en posesión de balón, reflejando un 50% para cada equipo, aunque el Manchester City mostró mayor iniciativa con 21 remates frente a los 14 del Real Madrid. La expulsión de Bernardo Silva en el minuto 20 tras revisión del VAR fue un punto de inflexión, afectando el desarrollo del juego para el equipo local. Vinicius Junior, por parte del Real Madrid, se destacó con dos goles, incluyendo el decisivo en el tiempo añadido, demostrando ser el jugador más participativo en ataque. Además, el VAR jugó un papel crucial al otorgar un penalti a favor del Real Madrid en el minuto 20 y anular un gol de Vinicius Junior en el minuto 90(+2) por fuera de juego, decisiones que influyeron directamente en el resultado final del partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: MANCHESTER CITY 1 - REAL MADRID 2 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes (Antoine Semenyo, min.57), Abdukodir Khusanov, Ruben Dias (Marc Guehi, min.46), Rayan Ait Nouri; Bernardo Silva, Rodri (Nico Gonzalez, min.74), Rayan Cherki, Tijjani Reijnders (Nathan Ake, min.46), Jeremy Doku, Erling Haaland (Omar Marmoush, min.56).
REAL MADRID: Thibaut Courtois (Andriy Lunin, min.46); Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.83), Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Francisco Garcia; Federico Valverde, Thiago Pitarch (Manuel Angel, min.74), Aurelien Tchouameni, Arda Guler (Eduardo Camavinga, min.74); Brahim Diaz (Kylian Mbappe, min.69), Vinicius Junior.
--GOLES.
0-1, min.22: Vinicius Junior, de penalti.
1-1, min.41: Erling Haaland.
1-2, min.90(+3): Vinicius Junior (Aurelien Tchouameni) .
Amarilla al banquillo, a Pep Guardiola del Manchester City en el minuto 25 .
Gol anulado a Vinicius Junior del Real Madrid en el minuto 90 (+2).
--ÁRBITRO.
Clement Turpin, asistido en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, en el VAR: Jerome Brisard y Bastien Dechepy. Amonestó a Abdukodir Khusanov (min.45+4), y, además expulsó con tarjeta roja Bernardo Silva (min.20), por parte del MANCHESTER CITY. Amonestó a Kylian Mbappe (min.76), Trent Alexander-Arnold (min.80), por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.18: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor del Real Madrid.
Min.20: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor del Real Madrid.
Min.64: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:
VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Manchester City.
Min.64: VAR CHECK OVER - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.82: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Real Madrid.
Min.84: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Real Madrid!
Min.90(+2) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.
Min.20: TARJETA! - Después de revisar la situación, el árbitro decide mostrar una tarjeta a Bernardo Silva del Manchester City.
Min.90(+2) : Traducción al español:
¡G O O O O O L! ¡Gol del Real Madrid! Vinicius Junior ha anotado.
Min.90(+3) : GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol a favor del Real Madrid es revocado debido a posición de fuera de juego.
--ESTADIO.
Etihad Stadium
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Manchester City
| Real Madrid
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 8
| 6
|Remates
| 21
| 14
|Pases Totales
| 257
| 232
|Corners
| 9
| 6
|Faltas
| 6
| 7
|Posesión
| 50%
| 50%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 104
| 70
|Ataques Peligrosos
| 74
| 30
|Centros
| 18
| 12
|Saques de Banda
| 8
| 3
|Saques de Portería
| 7
| 13
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 8
|Paradas
| 4
| 7
|Contra Golpes
| 3
| 11
###WidgetCompleto###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/03/2026
| Champions
| Manchester City
| 1-2
| Real Madrid
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
|19/02/2025
| Champions
| Real Madrid
| 3-1
| Manchester City
|11/02/2025
| Champions
| Manchester City
| 2-3
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Manchester City.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/03/2026
| Champions
| Manchester City
| 1-2
| Real Madrid
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
|28/01/2026
| Champions
| Manchester City
| 2-0
| Galatasaray
|20/01/2026
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 3-1
| Manchester City
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/03/2026
| Champions
| Manchester City
| 1-2
| Real Madrid
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
|06/03/2026
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| 1-2
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