Manchester City 1 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Manchester City 1 - 2 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro en el Etihad Stadium, el Real Madrid logró imponerse por 2-1 ante el Manchester City, clasificándose así a la siguiente ronda con un total de goles de 1 a 5 entre el partido de ida y de vuelta. El partido estuvo marcado por la igualdad en posesión de balón, reflejando un 50% para cada equipo, aunque el Manchester City mostró mayor iniciativa con 21 remates frente a los 14 del Real Madrid. La expulsión de Bernardo Silva en el minuto 20 tras revisión del VAR fue un punto de inflexión, afectando el desarrollo del juego para el equipo local. Vinicius Junior, por parte del Real Madrid, se destacó con dos goles, incluyendo el decisivo en el tiempo añadido, demostrando ser el jugador más participativo en ataque. Además, el VAR jugó un papel crucial al otorgar un penalti a favor del Real Madrid en el minuto 20 y anular un gol de Vinicius Junior en el minuto 90(+2) por fuera de juego, decisiones que influyeron directamente en el resultado final del partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MANCHESTER CITY 1 - REAL MADRID 2 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes (Antoine Semenyo, min.57), Abdukodir Khusanov, Ruben Dias (Marc Guehi, min.46), Rayan Ait Nouri; Bernardo Silva, Rodri (Nico Gonzalez, min.74), Rayan Cherki, Tijjani Reijnders (Nathan Ake, min.46), Jeremy Doku, Erling Haaland (Omar Marmoush, min.56).



REAL MADRID: Thibaut Courtois (Andriy Lunin, min.46); Trent Alexander-Arnold (Daniel Carvajal, min.83), Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Francisco Garcia; Federico Valverde, Thiago Pitarch (Manuel Angel, min.74), Aurelien Tchouameni, Arda Guler (Eduardo Camavinga, min.74); Brahim Diaz (Kylian Mbappe, min.69), Vinicius Junior.



--GOLES.

0-1, min.22: Vinicius Junior, de penalti.

1-1, min.41: Erling Haaland.

1-2, min.90(+3): Vinicius Junior (Aurelien Tchouameni) .

Amarilla al banquillo, a Pep Guardiola del Manchester City en el minuto 25 .

Gol anulado a Vinicius Junior del Real Madrid en el minuto 90 (+2).





--ÁRBITRO.

Clement Turpin, asistido en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, en el VAR: Jerome Brisard y Bastien Dechepy. Amonestó a Abdukodir Khusanov (min.45+4), y, además expulsó con tarjeta roja Bernardo Silva (min.20), por parte del MANCHESTER CITY. Amonestó a Kylian Mbappe (min.76), Trent Alexander-Arnold (min.80), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.18: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor del Real Madrid.



Min.20: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor del Real Madrid.



Min.64: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Manchester City.



Min.64: VAR CHECK OVER - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.82: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Real Madrid.



Min.84: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Real Madrid!



Min.90(+2) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.



Min.20: TARJETA! - Después de revisar la situación, el árbitro decide mostrar una tarjeta a Bernardo Silva del Manchester City.



Min.90(+2) : Traducción al español: ¡G O O O O O L! ¡Gol del Real Madrid! Vinicius Junior ha anotado.



Min.90(+3) : GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol a favor del Real Madrid es revocado debido a posición de fuera de juego.





--ESTADIO.

Etihad Stadium



-Estadísticas del partido.

Estadística Manchester City Real Madrid Goles 1 2 Remates Fuera 8 6 Remates 21 14 Pases Totales 257 232 Corners 9 6 Faltas 6 7 Posesión 50% 50% Tiros Bloqueados 5 1 Fueras de Juego 2 3 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 1 Ataques 104 70 Ataques Peligrosos 74 30 Centros 18 12 Saques de Banda 8 3 Saques de Portería 7 13 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 8 Paradas 4 7 Contra Golpes 3 11



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-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/03/2026 Champions Manchester City 1-2 Real Madrid 11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City 10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City 19/02/2025 Champions Real Madrid 3-1 Manchester City 11/02/2025 Champions Manchester City 2-3 Real Madrid









-Últimos Resultados del Manchester City.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/03/2026 Champions Manchester City 1-2 Real Madrid 11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City 28/01/2026 Champions Manchester City 2-0 Galatasaray 20/01/2026 Champions Bodoe/Glimt 3-1 Manchester City 10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/03/2026 Champions Manchester City 1-2 Real Madrid 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City 06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid 02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe









-Próximos partidos del Real Madrid.

