Maria Sakkari 2 - 1 Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Wuhan Tennis Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de octubre de 2026.





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La tenista griega Maria Sakkari ha avanzado a los octavos de final del torneo Wuhan Tennis Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Marta Kostyuk por 2-1 (4-6, 6-2, 6-2). En el primer set, Marta Kostyuk logró romper el servicio de Sakkari en el tercer juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set 6-4 a su favor. En el segundo set, Maria Sakkari mostró una gran recuperación, rompiendo el servicio de Kostyuk en tres ocasiones y llevándose el set 6-2. En el tercer set, Sakkari continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Kostyuk dos veces más para cerrar el set y el partido con un 6-2. En cuanto a las estadísticas de servicio, Maria Sakkari tuvo un 1st Serve Percentage del 61% y ganó el 66% de sus puntos de servicio en el partido, mientras que Marta Kostyuk tuvo un 1st Serve Percentage del 73% y ganó el 55% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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