Marta Kostyuk 0 - 2 Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de WTA Finals, Group A (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de noviembre de 2026.





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Linda Noskova ha avanzado a la siguiente ronda del torneo WTA Finals, que se disputa en Indian Wells (USA) sobre pista dura, tras ganar por la vía rápida a Marta Kostyuk con un resultado de 6-2, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 28 minutos. En el primer set, Linda Noskova mostró un fuerte desempeño al romper el servicio de Marta Kostyuk en tres ocasiones, mientras que Marta solo logró un break. Noskova ganó el set 6-2, manteniendo su servicio en dos juegos. En el segundo set, ambas jugadoras mantuvieron sus servicios en los primeros cuatro juegos. Sin embargo, Noskova logró un break crucial en el quinto juego, lo que le permitió tomar la delantera y finalmente ganar el set 6-4. Noskova mantuvo su servicio en los juegos 6, 8 y 10, asegurando así su victoria en el partido. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 1st Serve Percentage de 59% para Noskova y 38% para Kostyuk. Noskova ganó el 63% de sus puntos de servicio, mientras que Kostyuk ganó el 55%. Noskova también logró 2 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



