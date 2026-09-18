Marta Kostyuk 1 - 2 Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de Guadalajara Open Akron (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de septiembre de 2026.





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La tenista rusa Liudmila Samsonova ha avanzado a las semifinales del torneo Guadalajara Open Akron, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Marta Kostyuk por 4-6, 6-2, 7-5 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 30 minutos. En el primer set, Marta Kostyuk logró romper el servicio de Samsonova en dos ocasiones, llevándose el set por 6-4. Durante el segundo set, Samsonova dominó al romper el servicio de Kostyuk tres veces, ganando 6-2. En el tercer set, ambas jugadoras intercambiaron quiebres, pero finalmente Samsonova se impuso con un marcador de 7-5, asegurando su pase a la siguiente ronda. A lo largo del partido, Samsonova tuvo un 1st Serve Percentage del 76% y salvó 5 de 14 puntos de quiebre, mientras que Kostyuk tuvo un 1st Serve Percentage del 56% y salvó 7 de 11 puntos de quiebre. Ambas jugadoras cometieron 6 dobles faltas cada una, y Samsonova no logró ningún ace, mientras que Kostyuk consiguió 3.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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