Marta Kostyuk 2 - 1 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de agosto de 2026.





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La tenista ucraniana Marta Kostyuk ha avanzado a los cuartos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rusa Mirra Andreeva por 4-6, 6-0, 6-2 en un partido que duró 1 hora y 32 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva logró un 'break' en el primer juego y mantuvo su servicio en el resto de sus juegos, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Marta Kostyuk dominó completamente, ganando todos los juegos y rompiendo el servicio de Andreeva en tres ocasiones, cerrando el set con un contundente 6-0. En el tercer set, Kostyuk logró dos 'breaks', en el cuarto y octavo juego, para asegurar la victoria con un 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Marta Kostyuk tuvo un 1st Serve Percentage del 61%, ganando el 31% de los puntos con su primer servicio y salvando 2 de 3 break points. Por su parte, Mirra Andreeva tuvo un 1st Serve Percentage del 63%, ganando el 23% de los puntos con su primer servicio y salvando 1 de 4 break points.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



