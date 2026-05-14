Martin Landaluce 1 - 2 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de mayo de 2026.





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Daniil Medvedev ha avanzado a las semifinales del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Martin Landaluce por 1-6, 6-4, 7-5 en un partido que duró 2 horas y 36 minutos. En el primer set, Martin Landaluce dominó con un contundente 6-1, rompiendo el servicio de Medvedev en tres ocasiones. En el segundo set, Medvedev logró recuperarse, rompiendo el servicio de Landaluce dos veces para ganar 6-4. En el tercer y decisivo set, Medvedev consiguió romper el servicio de Landaluce en el último juego, asegurando la victoria con un 7-5. Durante el partido, Medvedev tuvo un 1st Serve Percentage del 59% y salvó 2 de 4 break points. Por su parte, Landaluce tuvo un 1st Serve Percentage del 60% y salvó 10 de 15 break points.



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