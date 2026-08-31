Martin Landaluce 2 - 3 Jacob Fearnley: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de agosto de 2026.





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El tenista británico Jacob Fearnley ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Martin Landaluce por 4-6, 6-2, 4-6, 7-5, 6-3 en 3 horas y 48 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Martin Landaluce ganó el set 6-4. Logró dos quiebres de servicio (break) en los juegos 1 y 7, mientras que Jacob Fearnley rompió el servicio de Landaluce en el juego 6. - **Set 2:** Jacob Fearnley se llevó el set 6-2. Fearnley rompió el servicio de Landaluce en los juegos 4 y 8, sin conceder quiebres en su servicio. - **Set 3:** Martin Landaluce ganó el set 6-4. Logró quiebres en los juegos 4 y 7, mientras que Fearnley rompió el servicio de Landaluce en el juego 5. - **Set 4:** Jacob Fearnley ganó el set 7-5. Fearnley rompió el servicio de Landaluce en los juegos 3, 7 y 12, mientras que Landaluce logró quiebres en los juegos 4 y 10. - **Set 5:** Jacob Fearnley se llevó el set decisivo 6-3. Rompió el servicio de Landaluce en los juegos 4 y 6, mientras que Landaluce logró un quiebre en el juego 7. En términos de estadísticas de servicio, Jacob Fearnley tuvo un 1st Serve Percentage de 57% y ganó el 65% de los puntos con su primer servicio. Martin Landaluce tuvo un 1st Serve Percentage de 66% y ganó el 64% de los puntos con su primer servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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