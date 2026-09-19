Mary Stoiana 0 - 2 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Sao Paulo Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de septiembre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



La tenista española Paula Badosa ha avanzado a las semifinales del torneo Sao Paulo Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Mary Stoiana por 6-4, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 35 minutos. En el primer set, hubo varios intercambios de servicio, con un total de cinco 'breaks'. Paula Badosa logró romper el servicio de Mary Stoiana en los juegos 1, 5 y 7, mientras que Mary Stoiana rompió el servicio de Badosa en los juegos 4 y 6. El set terminó 6-4 a favor de Badosa. En el segundo set, Badosa mostró un dominio más claro, rompiendo el servicio de Stoiana en los juegos 3 y 5. Badosa mantuvo sus servicios sin conceder ningún 'break', cerrando el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Paula Badosa tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 29% de los puntos con su primer saque y el 7% con su segundo saque. Además, Badosa logró salvar 3 de los 5 puntos de 'break' que enfrentó.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





###WidgetTenis###