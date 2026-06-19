México 1 - 0 Corea del Sur | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

México 1 - 0 Corea del Sur: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.

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El equipo local ha ganado este viernes por 1-0 a Corea del Sur en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial, disputado en el Estadio Akron. La única anotación del encuentro llegó en el minuto 50, cuando Luis Romo aprovechó una oportunidad para marcar el gol decisivo. A pesar de que Corea del Sur dominó la posesión del balón con un 58% y realizó más remates, no logró concretar sus oportunidades. México, por su parte, mostró efectividad en el ataque y se defendió bien, destacando la actuación de Luis Romo, quien fue el jugador más participativo en el ataque mexicano. El árbitro Gustavo Tejera no tuvo que recurrir al VAR para cambiar ninguna decisión durante el encuentro.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MÉXICO 1 - COREA DEL SUR 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

MÉXICO: Jose Rangel; Jorge Sanchez, Edson Alvarez, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Erik Lira, Roberto Alvarado (Israel Reyes, min.80), Brian Gutierrez (Orbelin Pineda, min.71), Luis Romo (Obed Vargas, min.71), Julian Quinones (Cesar Huerta, min.84), Raul Jimenez (Santiago Gimenez, min.80).



COREA DEL SUR: Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee; Moon-Hwan Kim (Hyun-Jun Yang, min.71), In-Beom Hwang, Seung-Ho Paik (Gue-Sung Cho, min.77), Young-Woo Seol (Ji-Sung Eom, min.71), Kang-In Lee, Jae-Sung Lee (Hee-Chan Hwang, min.57), Heung-Min Son (Hyun-Gyu Oh, min.57).



--GOLES.

1-0, min.50: Luis Romo.





--ÁRBITRO.

Gustavo Tejera, asistido en las bandas por Carlos Barreiro y Nicolas Taran, en el VAR: Leodan Gonzalez y Antonio Garcia. por parte de MÉXICO. Amonestó a Kang-In Lee (min.4), Seung-Ho Paik (min.58), por parte de COREA DEL SUR.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Akron (45,522 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística México Corea del Sur Goles 1 0 Remates Fuera 3 4 Remates 8 9 Pases Totales 391 476 Corners 0 2 Faltas 9 7 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 3 6 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 96 101 Ataques Peligrosos 17 40 Centros 5 8 Saques de Banda 18 24 Saques de Portería 5 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 12 Paradas 2 3 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado México 6 2 2 Clasificado Corea del Sur 3 2 3 Tercero ¿? Chequia 1 2 4 Eliminado Sudáfrica 1 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 1-0 South Korea









-Últimos Resultados de México.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 1-0 South Korea 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa









-Últimos Resultados de Corea del Sur.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 1-0 South Korea 12/06/2026 World Cup Grp. A South Korea 2-1 Czechia









-Próximos partidos de México.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/06/2026 03:00 World Cup Grp. A Czechia Mexico









-Próximos partidos de Corea del Sur.

