México 2 - 0 Sudáfrica | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

México 2 - 0 Sudáfrica: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de junio de 2026.

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México ha ganado este jueves por 2-0 a Sudáfrica en el primer partido del grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mostrando un dominio claro en el juego gracias a su superioridad en posesión y remates. En el estadio de la Ciudad de México, el equipo local se adelantó pronto en el marcador con un gol de Julian Quinones en el minuto 9, asistido por Erik Lira. La primera mitad transcurrió con México controlando el balón, mientras Sudáfrica intentaba sin éxito equilibrar el juego. La expulsión de Sphephelo Sithole en el minuto 49 dejó a los visitantes con un jugador menos, lo que facilitó aún más el dominio mexicano. En el minuto 67, Raúl Jiménez, asistido por Roberto Alvarado, amplió la ventaja para los anfitriones. A pesar de la expulsión de Cesar Montes en el tiempo de descuento, México mantuvo su ventaja hasta el final.

El conjunto sudafricano sufrió una segunda expulsión en el minuto 84 cuando Themba Zwane vio la tarjeta roja tras una revisión del VAR, lo que dejó a su equipo con nueve jugadores en los minutos finales. Con un 61% de posesión y 16 remates, los mexicanos, liderados por un participativo Julian Quinones, fueron claramente superiores. Sudáfrica, por su parte, apenas logró inquietar al portero local con tres remates en total. Este resultado coloca a México en una posición favorable en su grupo, mientras que Sudáfrica deberá mejorar su rendimiento en los próximos encuentros para aspirar a la clasificación.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MÉXICO 2 - SUDÁFRICA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

MÉXICO: Jose Rangel; Israel Reyes, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Erik Lira (Edson Alvarez, min.76), Brian Gutierrez (Luis Chavez, min.66), Alvaro Fidalgo (Gilberto Mora, min.66), Roberto Alvarado, Julian Quinones (Alexis Vega, min.79), Raul Jimenez (Armando Gonzalez, min.76).



SUDÁFRICA: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba (Oswin Appollis, min.76); Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams (Themba Zwane, min.61); Iqraam Rayners (Evidence Makgopa, min.76), Lyle Foster (Thalente Mbatha, min.56).



--GOLES.

1-0, min.9: Julian Quinones (Erik Lira) .

2-0, min.67: Raul Jimenez (Roberto Alvarado) .





--ÁRBITRO.

Wilton Sampaio, asistido en las bandas por Bruno Pires y Bruno Boschilia, en el VAR: Nicolas Gallo y Juan Lara. Amonestó a Brian Gutierrez (min.23), y, además expulsó con tarjeta roja Cesar Montes (min.90+2), por parte del MÉXICO. Amonestó a Teboho Mokoena (min.17), Nkosinathi Sibisi (min.74), y, además expulsó con tarjeta roja Sphephelo Sithole (min.49), Themba Zwane (min.84), por parte del SUDÁFRICA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.82: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Sudáfrica.



Min.84: ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Themba Zwane Sudáfrica.





--ESTADIO.

Mexico City Stadium (80.824 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística México Sudáfrica Goles 2 0 Remates Fuera 7 1 Remates 16 3 Pases Totales 532 341 Corners 3 1 Faltas 12 11 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 5 0 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 1 2 Asistencias 2 0 Ataques 99 72 Ataques Peligrosos 42 26 Centros 13 9 Saques de Banda 21 11 Saques de Portería 5 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 12 13 Paradas 2 2 Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Mexico 3 1 2 Champions Czechia 0 0 3 Champions South Korea 0 0 4 Champions South Africa 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa









-Últimos Resultados del México.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa









-Últimos Resultados del Sudáfrica.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa









-Próximos partidos del México.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 19/06/2026 03:00 World Cup Grp. A Mexico South Korea 25/06/2026 03:00 World Cup Grp. A Czechia Mexico









-Próximos partidos del Sudáfrica.

