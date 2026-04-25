Mirra Andreeva 2 - 0 Dalma Galfi: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los octavos de final del torneo de Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la húngara Dalma Galfi por 6-3, 6-2 en 1 hora y 28 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva logró romper el servicio de Dalma Galfi en tres ocasiones, mientras que Galfi consiguió dos 'breaks'. Andreeva mantuvo su servicio en tres juegos, asegurando el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Andreeva mejoró su rendimiento al romper el servicio de Galfi en cuatro ocasiones y manteniendo su propio servicio en tres juegos. El set finalizó 6-2 a favor de Andreeva. En cuanto a las estadísticas de saque, Mirra Andreeva tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio, ganando el 54% de los puntos con su primer saque y el 58% con su segundo. Además, logró un total de 6 'breaks' durante el partido.



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