Mirra Andreeva 0 - 2 Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de agosto de 2026.





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La tenista canadiense Leylah Fernandez ha avanzado a los octavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rusa Mirra Andreeva por 6-1, 6-4 en 1 hora y 20 minutos. En el primer set, Leylah Fernandez logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Mirra Andreeva en los juegos 4 y 6, y cerró el set con un marcador de 6-1. En el segundo set, Fernandez continuó con su dominio, consiguiendo 'breaks' en los juegos 1 y 3. Aunque Andreeva recuperó un 'break' en el juego 8, Fernandez mantuvo su servicio en el juego 10 para cerrar el set y el partido con un marcador de 6-4. En cuanto a las estadísticas del servicio, Leylah Fernandez tuvo un 56% de efectividad en su primer servicio, ganando el 69% de los puntos con su servicio. Además, logró salvar todos los puntos de 'break' que enfrentó durante el partido.



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