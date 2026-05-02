Mirra Andreeva 0 - 2 Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de mayo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista ucraniana Marta Kostyuk se ha proclamado campeona del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en tierra batida al aire libre, tras ganar a la rusa Mirra Andreeva por 6-3, 7-5 en 1 hora y 21 minutos. En el primer set, Marta Kostyuk logró romper el servicio de Mirra Andreeva en el sexto juego, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, se produjeron múltiples quiebres de servicio. Kostyuk rompió el servicio de Andreeva en el primer juego, pero Andreeva recuperó el quiebre en el segundo juego. Posteriormente, Kostyuk volvió a romper el servicio de Andreeva en el quinto y el undécimo juego, asegurando el set y el partido con un marcador de 7-5. Estadísticamente, Marta Kostyuk tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio y ganó el 67% de los puntos con su servicio. Además, logró 4 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###