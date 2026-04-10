Mirra Andreeva 2 - 1 Sorana Cirstea: resumen y estadísticas del partido de Upper Austria Ladies Linz (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de abril de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a las semifinales del torneo Upper Austria Ladies Linz, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura indoor, tras ganar a la rumana Sorana Cirstea por 7-6, 4-6, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 17 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva logró un importante break en el tercer juego, aunque Sorana Cirstea recuperó el break en el octavo juego. Finalmente, Andreeva se llevó el set en el tie-break por 7-6. En el segundo set, Cirstea rompió el servicio de Andreeva en el primer juego y mantuvo su ventaja para ganar el set 6-4. En el tercer set, Andreeva tomó el control con dos breaks tempranos, ganando 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Mirra Andreeva tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, ganando el 63% de los puntos con su primer saque y el 53% con su segundo. Además, cometió 4 dobles faltas y logró 5 aces durante el partido.



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