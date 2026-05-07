Nikoloz Basilashvili 2 - 1 Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de mayo de 2026.





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El tenista georgiano Nikoloz Basilashvili ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Daniel Merida Aguilar por 6-4, 2-6, 6-3 en 2 horas y 2 minutos. En el primer set, Basilashvili logró dos quiebres de servicio, mientras que Merida Aguilar consiguió uno, lo que permitió al georgiano llevarse el set por 6-4. En el segundo set, Merida Aguilar dominó con dos quiebres, ganando 6-2. En el tercer set, Basilashvili volvió a tomar el control con dos quiebres, asegurando el set 6-3 y el partido. Estadísticas de saque de Nikoloz Basilashvili: - 1st Serve Percentage: 53% - 1st Serve Points Won: 44% - 2nd Serve Points Won: 17% - Aces: 7 - Double Faults: 6



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