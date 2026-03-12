Novak Djokovic 1 - 2 Jack Draper: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista británico Jack Draper ha avanzado a los cuartos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al serbio Novak Djokovic con un resultado de 4-6, 6-4, 7-6 en un emocionante partido que se extendió hasta el tie break del tercer set. En un encuentro muy disputado, Draper logró imponerse en los momentos cruciales del partido, destacando especialmente por su capacidad para salvar puntos de break y por su eficacia en los servicios. A lo largo del partido, Draper consiguió un total de 13 aces y mantuvo una sólida primera tasa de servicio del 64%, lo que fue clave para su victoria. Además, el británico mostró su habilidad para presionar el saque de Djokovic, logrando romper el servicio del serbio en momentos clave del partido y manteniendo un porcentaje de puntos ganados en el retorno del 35%. Este resultado no solo refleja la solidez de Draper en la pista dura de Indian Wells, sino que también marca un importante avance en su carrera al asegurar un lugar en los cuartos de final de uno de los torneos más prestigiosos del circuito ATP.



