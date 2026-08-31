Osasuna 1 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 31 de agosto de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
Osasuna se impuso este lunes al Getafe por 1-0 en el Estadio El Sadar, en un encuentro marcado por la intervención del VAR que otorgó un penalti al conjunto local en el minuto 44, transformado por Ante Budimir en el tiempo de descuento de la primera mitad. El equipo navarro, que tuvo menos posesión que su rival, logró mantener la ventaja gracias a una sólida defensa y a la actuación destacada de Budimir en el ataque. El Getafe, que vio cómo un gol de Enes Unal era anulado por fuera de juego tras revisión del VAR en el minuto 54, no pudo concretar sus ocasiones a pesar de dominar en remates y posesión. Con esta victoria, Osasuna se coloca en la cuarta posición de LaLiga, mientras que el equipo visitante se mantiene en la parte baja de la tabla.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: OSASUNA 1 - GETAFE 0 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Flavien Boyomo, min.39), Abel Bretones; Ruben Garcia (Jonathan Dubasin, min.46), Jon Moncayola, Iker Munoz (Lucas Torro, min.71), Moi Gomez (Enrique Barja, min.77); Aimar Oroz (Raul Garcia, min.71), Ante Budimir.
GETAFE: David Soria; Djene, Zaid Abner Romero, Johan Mojica, Kiko; Andres Garcia (Alberto Risco, min.65), Orel Mangala, Francho Serrano (Nemanja Gudelj, min.76), Ramon Terrats; Enes Unal, Martin Satriano (Borja Mayoral, min.86).
-GOLES
1-0, min.45(+2): Ante Budimir, de penalti.
Gol anulado a Enes Unal de Getafe en el minuto 52 .
-ÁRBITRO
Jon Gonzalez, asistido en las bandas por Judit Romano y Israel Barcena, en el VAR: Ruben Avalos y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Jorge Herrando (min.17), Iker Munoz (min.67), Raul Garcia (min.80), Sergio Herrera (min.90+3), Enrique Barja (min.90+4), por parte de OSASUNA. Amonestó a Djene (min.45), Johan Mojica (min.58), Enes Unal (min.60), Orel Mangala (min.65), por parte de GETAFE.
-INCIDENCIAS VAR
Min.44: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Osasuna.
Min.44: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Osasuna.
Min.52: ¡G O O O O O O O L de Getafe! Marca Enes Unal.
Min.54: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Getafe.
Min.54: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Getafe por fuera de juego.
-ESTADIO
Estadio El Sadar televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Osasuna
| Getafe
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 3
| 8
|Remates
| 10
| 11
|Corners
| 1
| 3
|Faltas
| 17
| 14
|Posesión
| 45%
| 55%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 5
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 78
| 121
|Ataques Peligrosos
| 28
| 62
|Centros
| 3
| 9
|Saques de Banda
| 14
| 20
|Saques de Portería
| 6
| 5
|Tratamientos
| 1
| 2
|Sustituciones
| 5
| 3
|Tiros de Falta
| 16
| 18
|Paradas
| 1
| 1
|Contra Golpes
| 3
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|2
| Champions
| Atlético
| 7
| 3
|3
| Champions
| Alavés
| 7
| 3
|4
| Champions
| Osasuna
| 7
| 3
|5
| Europa League
| Barcelona
| 6
| 2
|6
| Conference League
| Sevilla
| 6
| 3
|14
| Permanencia
| Getafe
| 3
| 3
|18
| Descenso
| Valencia
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Malaga
| 1
| 3
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|16/03/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Getafe
|05/10/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Osasuna
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing
|15/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Getafe
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
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|06/09/2026 18:30
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|12/09/2026 16:15
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|16/09/2026 19:00
| LaLiga
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| Osasuna
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