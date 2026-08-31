Osasuna 1 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de agosto de 2026.

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Osasuna se impuso este lunes al Getafe por 1-0 en el Estadio El Sadar, en un encuentro marcado por la intervención del VAR que otorgó un penalti al conjunto local en el minuto 44, transformado por Ante Budimir en el tiempo de descuento de la primera mitad. El equipo navarro, que tuvo menos posesión que su rival, logró mantener la ventaja gracias a una sólida defensa y a la actuación destacada de Budimir en el ataque. El Getafe, que vio cómo un gol de Enes Unal era anulado por fuera de juego tras revisión del VAR en el minuto 54, no pudo concretar sus ocasiones a pesar de dominar en remates y posesión. Con esta victoria, Osasuna se coloca en la cuarta posición de LaLiga, mientras que el equipo visitante se mantiene en la parte baja de la tabla.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: OSASUNA 1 - GETAFE 0 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Flavien Boyomo, min.39), Abel Bretones; Ruben Garcia (Jonathan Dubasin, min.46), Jon Moncayola, Iker Munoz (Lucas Torro, min.71), Moi Gomez (Enrique Barja, min.77); Aimar Oroz (Raul Garcia, min.71), Ante Budimir.GETAFE: David Soria; Djene, Zaid Abner Romero, Johan Mojica, Kiko; Andres Garcia (Alberto Risco, min.65), Orel Mangala, Francho Serrano (Nemanja Gudelj, min.76), Ramon Terrats; Enes Unal, Martin Satriano (Borja Mayoral, min.86).

-GOLES

1-0, min.45(+2): Ante Budimir, de penalti.Gol anulado a Enes Unal de Getafe en el minuto 52 .

-ÁRBITRO

Jon Gonzalez, asistido en las bandas por Judit Romano y Israel Barcena, en el VAR: Ruben Avalos y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Jorge Herrando (min.17), Iker Munoz (min.67), Raul Garcia (min.80), Sergio Herrera (min.90+3), Enrique Barja (min.90+4), por parte de OSASUNA. Amonestó a Djene (min.45), Johan Mojica (min.58), Enes Unal (min.60), Orel Mangala (min.65), por parte de GETAFE.

-INCIDENCIAS VAR

Min.44: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Osasuna.Min.44: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Osasuna.Min.52: ¡G O O O O O O O L de Getafe! Marca Enes Unal.Min.54: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Getafe.Min.54: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Getafe por fuera de juego.

-ESTADIO

Estadio El Sadar televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Osasuna Getafe Goles 1 0 Remates Fuera 3 8 Remates 10 11 Corners 1 3 Faltas 17 14 Posesión 45% 55% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 5 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 78 121 Ataques Peligrosos 28 62 Centros 3 9 Saques de Banda 14 20 Saques de Portería 6 5 Tratamientos 1 2 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 16 18 Paradas 1 1 Contra Golpes 3 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 9 3 2 Champions Atlético 7 3 3 Champions Alavés 7 3 4 Champions Osasuna 7 3 5 Europa League Barcelona 6 2 6 Conference League Sevilla 6 3 14 Permanencia Getafe 3 3 18 Descenso Valencia 1 3 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Malaga 1 3

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe 23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 16/03/2025 LaLiga Osasuna 1-2 Getafe 05/10/2024 LaLiga Getafe 1-1 Osasuna

Últimos Resultados de Osasuna

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