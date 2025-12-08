Osasuna 2 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 2 - 0 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Actualizado: lunes, 8 diciembre 2025 22:55

Madrid, 8 de diciembre de 2025.

En el Estadio El Sadar, Osasuna se impuso por 2-0 ante el Levante, en un encuentro donde la posesión no se tradujo en eficacia para los visitantes. A pesar de que Levante mantuvo un 59% de posesión y generó 11 remates, no logró concretar, mientras que Osasuna, con una posesión menor, fue más efectivo, marcando dos goles en sus 14 intentos. Victor Munoz abrió el marcador en el minuto 13, asistido por Ruben Garcia, quien más tarde, en el minuto 36, ampliaría la ventaja con un gol propio, asistido por Jon Moncayola. Este resultado deja a Osasuna con 18 puntos, alejándose de las posiciones de descenso, mientras que Levante, con 9 puntos, se mantiene en la zona de peligro. El partido estuvo marcado por la disciplina táctica y la estrategia, sin incidencias destacadas del VAR. Ambos equipos realizaron cinco sustituciones en busca de cambiar la dinámica del juego, pero fueron los locales quienes capitalizaron sus oportunidades. Las amonestaciones fueron repartidas equitativamente entre ambos equipos, con dos tarjetas amarillas para cada lado, reflejo de un encuentro disputado pero sin excesos. La actuación de Ruben Garcia, no solo por su gol sino también por su asistencia, fue determinante para el desenlace del partido, demostrando ser el jugador más participativo en el ataque de Osasuna.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OSASUNA 2 - LEVANTE 0 (2-0, al descanso).

--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Inigo Arguibide (Juan Cruz, min.69); Lucas Torro (Iker Munoz, min.51), Aimar Oroz (Sheraldo Becker, min.74), Ruben Garcia (Moi Gomez, min.69), Jon Moncayola, Victor Munoz (Jorge Herrando, min.74), Ante Budimir.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jorge Cabello (Jon Olasagasti, min.77), Jeremy Toljan, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga, Unai Vencedor (Jose Luis Morales, min.77), Roger Brugue (Iker Losada, min.62); Etta Eyong (Victor Garcia, min.76), Ivan Romero (Goduine Koyalipou, min.82).

--GOLES.
1-0, min.13: Victor Munoz (Ruben Garcia) .
2-0, min.36: Ruben Garcia (Jon Moncayola) .


--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Jorge Figueroa y Daniel Trujillo. Amonestó a Lucas Torro (min.15), Ruben Garcia (min.57), por parte del OSASUNA. Amonestó a Kervin Arriaga (min.22), Jorge Cabello (min.58), por parte del LEVANTE.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio El Sadar (18,160 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Osasuna Levante
Goles 2 0
Remates Fuera 2 2
Remates 14 11
Pases Totales 200 272
Corners 3 3
Faltas 13 9
Posesión 41% 59%
Tiros Bloqueados 6 5
Fueras de Juego 0 1
Tarjetas Amarillas 2 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 0
Ataques 107 111
Ataques Peligrosos 36 58
Centros 10 15
Saques de Banda 16 16
Saques de Portería 7 3
Tratamientos 1 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 10 13
Paradas 4 4
Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 40 16
2 Champions Real Madrid 36 16
3 Champions Villarreal 35 15
4 Champions Atlético 31 16
5 Europa League Espanyol 27 15
6 Conference League Betis 24 15
15 Permanencia Osasuna 15 15
18 Descenso Girona 12 15
19 Descenso Real Oviedo 10 15
20 Descenso Levante 9 15



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante




-Últimos Resultados del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante
29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna
22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad
08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna
03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna




-Últimos Resultados del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante
29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao
21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante
08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta




-Próximos partidos del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
13/12/2025 18:30 LaLiga Barcelona Osasuna
20/12/2025 18:30 LaLiga Osasuna Alavés
03/01/2026 16:15 LaLiga Osasuna Athletic Bilbao




-Próximos partidos del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
14/12/2025 18:30 LaLiga Levante Villarreal
20/12/2025 16:15 LaLiga Levante Real Sociedad
04/01/2026 14:00 LaLiga Sevilla Levante


