Osasuna 2 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 2 - 0 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports

Madrid, 8 de diciembre de 2025.

En el Estadio El Sadar, Osasuna se impuso por 2-0 ante el Levante, en un encuentro donde la posesión no se tradujo en eficacia para los visitantes. A pesar de que Levante mantuvo un 59% de posesión y generó 11 remates, no logró concretar, mientras que Osasuna, con una posesión menor, fue más efectivo, marcando dos goles en sus 14 intentos. Victor Munoz abrió el marcador en el minuto 13, asistido por Ruben Garcia, quien más tarde, en el minuto 36, ampliaría la ventaja con un gol propio, asistido por Jon Moncayola. Este resultado deja a Osasuna con 18 puntos, alejándose de las posiciones de descenso, mientras que Levante, con 9 puntos, se mantiene en la zona de peligro. El partido estuvo marcado por la disciplina táctica y la estrategia, sin incidencias destacadas del VAR. Ambos equipos realizaron cinco sustituciones en busca de cambiar la dinámica del juego, pero fueron los locales quienes capitalizaron sus oportunidades. Las amonestaciones fueron repartidas equitativamente entre ambos equipos, con dos tarjetas amarillas para cada lado, reflejo de un encuentro disputado pero sin excesos. La actuación de Ruben Garcia, no solo por su gol sino también por su asistencia, fue determinante para el desenlace del partido, demostrando ser el jugador más participativo en el ataque de Osasuna.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 2 - LEVANTE 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Inigo Arguibide (Juan Cruz, min.69); Lucas Torro (Iker Munoz, min.51), Aimar Oroz (Sheraldo Becker, min.74), Ruben Garcia (Moi Gomez, min.69), Jon Moncayola, Victor Munoz (Jorge Herrando, min.74), Ante Budimir.



LEVANTE: Mathew Ryan; Jorge Cabello (Jon Olasagasti, min.77), Jeremy Toljan, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga, Unai Vencedor (Jose Luis Morales, min.77), Roger Brugue (Iker Losada, min.62); Etta Eyong (Victor Garcia, min.76), Ivan Romero (Goduine Koyalipou, min.82).



--GOLES.

1-0, min.13: Victor Munoz (Ruben Garcia) .

2-0, min.36: Ruben Garcia (Jon Moncayola) .





--ÁRBITRO.

Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Jorge Figueroa y Daniel Trujillo. Amonestó a Lucas Torro (min.15), Ruben Garcia (min.57), por parte del OSASUNA. Amonestó a Kervin Arriaga (min.22), Jorge Cabello (min.58), por parte del LEVANTE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio El Sadar (18,160 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Levante Goles 2 0 Remates Fuera 2 2 Remates 14 11 Pases Totales 200 272 Corners 3 3 Faltas 13 9 Posesión 41% 59% Tiros Bloqueados 6 5 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 107 111 Ataques Peligrosos 36 58 Centros 10 15 Saques de Banda 16 16 Saques de Portería 7 3 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 13 Paradas 4 4 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 40 16 2 Champions Real Madrid 36 16 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 31 16 5 Europa League Espanyol 27 15 6 Conference League Betis 24 15 15 Permanencia Osasuna 15 15 18 Descenso Girona 12 15 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 15



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna 03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao 21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante 08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante 02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 13/12/2025 18:30 LaLiga Barcelona Osasuna 20/12/2025 18:30 LaLiga Osasuna Alavés 03/01/2026 16:15 LaLiga Osasuna Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Levante.

