Osasuna 2 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 2 - 0 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 8 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio El Sadar, Osasuna se impuso por 2-0 ante el Levante, en un encuentro donde la posesión no se tradujo en eficacia para los visitantes. A pesar de que Levante mantuvo un 59% de posesión y generó 11 remates, no logró concretar, mientras que Osasuna, con una posesión menor, fue más efectivo, marcando dos goles en sus 14 intentos. Victor Munoz abrió el marcador en el minuto 13, asistido por Ruben Garcia, quien más tarde, en el minuto 36, ampliaría la ventaja con un gol propio, asistido por Jon Moncayola. Este resultado deja a Osasuna con 18 puntos, alejándose de las posiciones de descenso, mientras que Levante, con 9 puntos, se mantiene en la zona de peligro.
El partido estuvo marcado por la disciplina táctica y la estrategia, sin incidencias destacadas del VAR. Ambos equipos realizaron cinco sustituciones en busca de cambiar la dinámica del juego, pero fueron los locales quienes capitalizaron sus oportunidades. Las amonestaciones fueron repartidas equitativamente entre ambos equipos, con dos tarjetas amarillas para cada lado, reflejo de un encuentro disputado pero sin excesos. La actuación de Ruben Garcia, no solo por su gol sino también por su asistencia, fue determinante para el desenlace del partido, demostrando ser el jugador más participativo en el ataque de Osasuna.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OSASUNA 2 - LEVANTE 0 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Inigo Arguibide (Juan Cruz, min.69); Lucas Torro (Iker Munoz, min.51), Aimar Oroz (Sheraldo Becker, min.74), Ruben Garcia (Moi Gomez, min.69), Jon Moncayola, Victor Munoz (Jorge Herrando, min.74), Ante Budimir.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jorge Cabello (Jon Olasagasti, min.77), Jeremy Toljan, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga, Unai Vencedor (Jose Luis Morales, min.77), Roger Brugue (Iker Losada, min.62); Etta Eyong (Victor Garcia, min.76), Ivan Romero (Goduine Koyalipou, min.82).
--GOLES.
1-0, min.13: Victor Munoz (Ruben Garcia) .
2-0, min.36: Ruben Garcia (Jon Moncayola) .
--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Jorge Figueroa y Daniel Trujillo. Amonestó a Lucas Torro (min.15), Ruben Garcia (min.57), por parte del OSASUNA. Amonestó a Kervin Arriaga (min.22), Jorge Cabello (min.58), por parte del LEVANTE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio El Sadar (18,160 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Osasuna
| Levante
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 2
| 2
|Remates
| 14
| 11
|Pases Totales
| 200
| 272
|Corners
| 3
| 3
|Faltas
| 13
| 9
|Posesión
| 41%
| 59%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 107
| 111
|Ataques Peligrosos
| 36
| 58
|Centros
| 10
| 15
|Saques de Banda
| 16
| 16
|Saques de Portería
| 7
| 3
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 13
|Paradas
| 4
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 40
| 16
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 16
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 16
|5
| Europa League
| Espanyol
| 27
| 15
|6
| Conference League
| Betis
| 24
| 15
|15
| Permanencia
| Osasuna
| 15
| 15
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 15
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 15
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
|03/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante
|08/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Levante
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/12/2025 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Osasuna
|20/12/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Alavés
|03/01/2026 16:15
| LaLiga
| Osasuna
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/12/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Villarreal
|20/12/2025 16:15
| LaLiga
| Levante
| Real Sociedad
|04/01/2026 14:00
| LaLiga
| Sevilla
| Levante