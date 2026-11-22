Resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de noviembre de 2026.

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Osasuna se impuso este domingo por 1-0 al Málaga en un partido disputado en el Estadio El Sadar, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga. El único gol del encuentro fue obra de Ante Budimir en el minuto 20, tras una asistencia de Valentin Rosier. A pesar de que el conjunto visitante tuvo mayor posesión de balón, con un 53%, y realizó más pases totales, los locales se mostraron más efectivos en ataque con un total de 11 remates, de los cuales 5 fueron bloqueados. Alejandro Catena, del equipo local, fue expulsado en el tiempo de descuento, pero esto no alteró el marcador final. Budimir fue el jugador más destacado en el ataque de Osasuna, siendo determinante en el resultado final.

Con esta victoria, Osasuna suma 18 puntos y se mantiene en la zona media de la tabla, mientras que el Málaga sigue en el último lugar con solo 5 puntos tras 13 partidos, lo que complica sus aspiraciones de mantenerse en la categoría. Barcelona, con 36 puntos, sigue liderando la clasificación, mientras que el Real Madrid y el Atlético de Madrid, con 33 y 28 puntos respectivamente, ocupan las posiciones de acceso directo a la Champions. La lucha por los puestos europeos se mantiene intensa, con equipos como el Betis y la Real Sociedad bien posicionados.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: OSASUNA 1 - MÁLAGA 0 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Diego Rico; Ruben Garcia (Iker Munoz, min.76), Aimar Oroz (Asier Osambela, min.65), Enrique Barja (Raul Moro, min.65), Jon Moncayola, Moi Gomez (Lucas Torro, min.76), Ante Budimir (Raul Garcia, min.86).MÁLAGA: Alfonso Herrero; Alex Pastor (Carlos Puga, min.46), Angel Recio, Diego Murillo, Jose Salinas; Rafa Rodriguez (Ramon Enriquez, min.46), David Larrubia (Juan Cruz, min.83), Joaquin Munoz (Dani Lorenzo, min.60), Pablo Martinez (Chupe, min.77); Carlos Dotor, Adrian Nino.

-GOLES

1-0, min.20: Ante Budimir (Valentin Rosier) .

-ÁRBITRO

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Daniel Trujillo y Valentin Pizarro. Amonestó a Alejandro Catena (min.42), Asier Osambela (min.74), Raul Garcia (min.88), y, además expulso por doble amarilla a Alejandro Catena (min.90+2), por parte de OSASUNA. por parte de MÁLAGA.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio El Sadar televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Osasuna Málaga Goles 1 0 Remates Fuera 4 4 Remates 11 7 Pases Totales 441 507 Corners 4 1 Faltas 14 11 Posesión 47% 53% Tiros Bloqueados 5 3 Fueras de Juego 2 3 Tarjetas Amarillas 3 0 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 1 0 Ataques 105 94 Ataques Peligrosos 46 51 Centros 9 8 Saques de Banda 18 15 Saques de Portería 7 10 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 16 Paradas 0 1 Contra Golpes 2 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 36 13 2 Champions Real Madrid 33 13 3 Champions Atlético 28 12 4 Champions Betis 27 13 5 Europa League Real Sociedad 22 13 6 Conference League Sevilla 19 13 13 Permanencia Osasuna 15 13 18 Descenso Levante 11 12 19 Descenso Elche 10 12 20 Descenso Malaga 5 13

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