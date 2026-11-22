Resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 22 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
Osasuna se impuso este domingo por 1-0 al Málaga en un partido disputado en el Estadio El Sadar, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga. El único gol del encuentro fue obra de Ante Budimir en el minuto 20, tras una asistencia de Valentin Rosier. A pesar de que el conjunto visitante tuvo mayor posesión de balón, con un 53%, y realizó más pases totales, los locales se mostraron más efectivos en ataque con un total de 11 remates, de los cuales 5 fueron bloqueados. Alejandro Catena, del equipo local, fue expulsado en el tiempo de descuento, pero esto no alteró el marcador final. Budimir fue el jugador más destacado en el ataque de Osasuna, siendo determinante en el resultado final.
Con esta victoria, Osasuna suma 18 puntos y se mantiene en la zona media de la tabla, mientras que el Málaga sigue en el último lugar con solo 5 puntos tras 13 partidos, lo que complica sus aspiraciones de mantenerse en la categoría. Barcelona, con 36 puntos, sigue liderando la clasificación, mientras que el Real Madrid y el Atlético de Madrid, con 33 y 28 puntos respectivamente, ocupan las posiciones de acceso directo a la Champions. La lucha por los puestos europeos se mantiene intensa, con equipos como el Betis y la Real Sociedad bien posicionados.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: OSASUNA 1 - MÁLAGA 0 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Diego Rico; Ruben Garcia (Iker Munoz, min.76), Aimar Oroz (Asier Osambela, min.65), Enrique Barja (Raul Moro, min.65), Jon Moncayola, Moi Gomez (Lucas Torro, min.76), Ante Budimir (Raul Garcia, min.86).
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Alex Pastor (Carlos Puga, min.46), Angel Recio, Diego Murillo, Jose Salinas; Rafa Rodriguez (Ramon Enriquez, min.46), David Larrubia (Juan Cruz, min.83), Joaquin Munoz (Dani Lorenzo, min.60), Pablo Martinez (Chupe, min.77); Carlos Dotor, Adrian Nino.
-GOLES
1-0, min.20: Ante Budimir (Valentin Rosier) .
-ÁRBITRO
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Daniel Trujillo y Valentin Pizarro. Amonestó a Alejandro Catena (min.42), Asier Osambela (min.74), Raul Garcia (min.88), y, además expulso por doble amarilla a Alejandro Catena (min.90+2), por parte de OSASUNA. por parte de MÁLAGA.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio El Sadar televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Osasuna
| Málaga
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 4
| 4
|Remates
| 11
| 7
|Pases Totales
| 441
| 507
|Corners
| 4
| 1
|Faltas
| 14
| 11
|Posesión
| 47%
| 53%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 3
|Fueras de Juego
| 2
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 0
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 105
| 94
|Ataques Peligrosos
| 46
| 51
|Centros
| 9
| 8
|Saques de Banda
| 18
| 15
|Saques de Portería
| 7
| 10
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 16
|Paradas
| 0
| 1
|Contra Golpes
| 2
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 12
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 13
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Sevilla
| 19
| 13
|13
| Permanencia
| Osasuna
| 15
| 13
|18
| Descenso
| Levante
| 11
| 12
|19
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 13
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| Osasuna
| 1-0
| Malaga
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| 2-1
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| Sevilla
| 2-0
| Osasuna
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| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Racing
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| 1-2
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| 2-1
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| 1-1
| Malaga
|18/10/2026
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| Malaga
| 2-5
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