Osasuna 2 - 0 Racing | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 18 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
Osasuna ha ganado este domingo por 2-0 al Racing en el Estadio El Sadar, en un partido donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades. El equipo navarro se adelantó en el marcador gracias a un penalti convertido por Ante Budimir en el minuto 9, tras una revisión del VAR que confirmó la infracción. A pesar de que el Racing tuvo más posesión de balón y generó más ataques, fue Osasuna quien mostró mayor efectividad de cara a puerta. En el minuto 88, Asier Osambela amplió la ventaja para los locales, asegurando así la victoria. Jonathan Dubasin tuvo un gol anulado en el minuto 3 por fuera de juego, tras la intervención del VAR. El Racing, a pesar de sus esfuerzos, no logró concretar sus ocasiones y se mantiene en la parte baja de la tabla.
Con este resultado, Osasuna suma 14 puntos y se coloca en la quinta posición, empatado con Sevilla, pero con un partido más. El Racing, por su parte, sigue con 8 puntos en la decimosexta posición, aún fuera de los puestos de descenso, pero sin margen para relajarse. A pesar de la derrota, Racing mostró un juego ofensivo, pero la falta de acierto y la solidez defensiva de Osasuna fueron determinantes. El partido estuvo marcado por la intensidad y las decisiones arbitrales, con el VAR jugando un papel crucial en el desarrollo del encuentro.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: OSASUNA 2 - RACING 0 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
OSASUNA: Aitor Fernandez; Valentin Rosier (Inigo Arguibide, min.76), Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Jon Moncayola, Moi Gomez (Asier Osambela, min.67), Iker Munoz (Lucas Torro, min.67); Ruben Garcia (Raul Garcia, min.90+1), Ante Budimir, Jonathan Dubasin (Raul Moro, min.76).
RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas (Aaron Martin Caricol, min.83); Matteo Prati, Andre Almeida (Andres Martin, min.46), Ivan Martin (Asier Villalibre, min.83), Sergio Canales (Pablo Garcia, min.69), Inigo Vicente, Yassir Zabiri (Giorgi Guliashvili, min.90+2).
-GOLES
1-0, min.9: Ante Budimir, de penalti.
2-0, min.88: Asier Osambela.
Gol anulado a Jonathan Dubasin de Osasuna en el minuto 3 .
-ÁRBITRO
Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Jose Sanchez. Amonestó a Valentin Rosier (min.28), Ante Budimir (min.60), por parte de OSASUNA. Amonestó a Jorge Salinas (min.51), Alvaro Mantilla (min.7), Ivan Martin (min.80), por parte de RACING.
-INCIDENCIAS VAR
Min.3: ¡G O O O O O O O L de Osasuna! Marca Jonathan Dubasin.
Min.5: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Osasuna.
Min.5: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Osasuna por fuera de juego.
Min.7: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Osasuna.
Min.8: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Osasuna!
-ESTADIO
Estadio El Sadar televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Osasuna
| Racing
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 9
| 5
|Remates
| 19
| 9
|Pases Totales
| 327
| 425
|Corners
| 7
| 4
|Faltas
| 21
| 9
|Posesión
| 43%
| 57%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 3
|Fueras de Juego
| 4
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 79
| 109
|Ataques Peligrosos
| 35
| 51
|Centros
| 17
| 12
|Saques de Banda
| 25
| 25
|Saques de Portería
| 7
| 12
|Tratamientos
| 0
| 5
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 25
|Paradas
| 1
| 4
|Contra Golpes
| 1
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 14
| 8
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 13
| 8
|9
| Permanencia
| Osasuna
| 11
| 9
|16
| Permanencia
| Racing
| 8
| 9
|18
| Descenso
| Elche
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Racing
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
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| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
|19/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|16/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Osasuna
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Valencia
|19/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 5-0
| Racing
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing
|12/09/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Alavés
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
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