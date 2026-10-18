Osasuna 2 - 0 Racing | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de octubre de 2026.

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Osasuna ha ganado este domingo por 2-0 al Racing en el Estadio El Sadar, en un partido donde los locales supieron aprovechar sus oportunidades. El equipo navarro se adelantó en el marcador gracias a un penalti convertido por Ante Budimir en el minuto 9, tras una revisión del VAR que confirmó la infracción. A pesar de que el Racing tuvo más posesión de balón y generó más ataques, fue Osasuna quien mostró mayor efectividad de cara a puerta. En el minuto 88, Asier Osambela amplió la ventaja para los locales, asegurando así la victoria. Jonathan Dubasin tuvo un gol anulado en el minuto 3 por fuera de juego, tras la intervención del VAR. El Racing, a pesar de sus esfuerzos, no logró concretar sus ocasiones y se mantiene en la parte baja de la tabla.

Con este resultado, Osasuna suma 14 puntos y se coloca en la quinta posición, empatado con Sevilla, pero con un partido más. El Racing, por su parte, sigue con 8 puntos en la decimosexta posición, aún fuera de los puestos de descenso, pero sin margen para relajarse. A pesar de la derrota, Racing mostró un juego ofensivo, pero la falta de acierto y la solidez defensiva de Osasuna fueron determinantes. El partido estuvo marcado por la intensidad y las decisiones arbitrales, con el VAR jugando un papel crucial en el desarrollo del encuentro.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: OSASUNA 2 - RACING 0 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

OSASUNA: Aitor Fernandez; Valentin Rosier (Inigo Arguibide, min.76), Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Jon Moncayola, Moi Gomez (Asier Osambela, min.67), Iker Munoz (Lucas Torro, min.67); Ruben Garcia (Raul Garcia, min.90+1), Ante Budimir, Jonathan Dubasin (Raul Moro, min.76).RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas (Aaron Martin Caricol, min.83); Matteo Prati, Andre Almeida (Andres Martin, min.46), Ivan Martin (Asier Villalibre, min.83), Sergio Canales (Pablo Garcia, min.69), Inigo Vicente, Yassir Zabiri (Giorgi Guliashvili, min.90+2).

-GOLES

1-0, min.9: Ante Budimir, de penalti.2-0, min.88: Asier Osambela.Gol anulado a Jonathan Dubasin de Osasuna en el minuto 3 .

-ÁRBITRO

Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Jose Sanchez. Amonestó a Valentin Rosier (min.28), Ante Budimir (min.60), por parte de OSASUNA. Amonestó a Jorge Salinas (min.51), Alvaro Mantilla (min.7), Ivan Martin (min.80), por parte de RACING.

-INCIDENCIAS VAR

Min.3: ¡G O O O O O O O L de Osasuna! Marca Jonathan Dubasin.Min.5: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Osasuna.Min.5: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Osasuna por fuera de juego.Min.7: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Osasuna.Min.8: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Osasuna!

-ESTADIO

Estadio El Sadar televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Osasuna Racing Goles 2 0 Remates Fuera 9 5 Remates 19 9 Pases Totales 327 425 Corners 7 4 Faltas 21 9 Posesión 43% 57% Tiros Bloqueados 4 3 Fueras de Juego 4 2 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 79 109 Ataques Peligrosos 35 51 Centros 17 12 Saques de Banda 25 25 Saques de Portería 7 12 Tratamientos 0 5 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 25 Paradas 1 4 Contra Golpes 1 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Betis 19 9 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 14 8 6 Conference League Real Sociedad 13 8 9 Permanencia Osasuna 11 9 16 Permanencia Racing 8 9 18 Descenso Elche 7 9 19 Descenso Valencia 6 9 20 Descenso Malaga 4 8

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna 19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo 16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna 12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol 06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia 19/09/2026 LaLiga Celta 5-0 Racing 16/09/2026 LaLiga Barcelona 7-2 Racing 12/09/2026 LaLiga Racing 2-1 Alavés 05/09/2026 LaLiga Rayo 3-2 Racing

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