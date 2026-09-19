Osasuna 1 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 19 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
Osasuna y Rayo empataron este sábado 1-1 en el Estadio El Sadar, en un partido donde los visitantes llevaron la iniciativa con un 64% de posesión y 17 remates totales. Ante Budimir adelantó a los locales en el minuto 16, pero Sergio Camello igualó en el 50' para el Rayo, tras una asistencia de Adria Pedrosa. A pesar de la superioridad en el juego, los de Vallecas no lograron concretar más ocasiones. Con este resultado, ambos equipos quedan con 8 puntos, aunque el Rayo ha disputado un partido más que algunos de sus rivales directos. El equipo de Pamplona se mantiene en la novena posición, mientras que los madrileños son octavos en la clasificación.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: OSASUNA 1 - RAYO VALLECANO 1 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
OSASUNA: Aitor Fernandez; Diego Rico (Abel Bretones, min.56), Inigo Arguibide, Asier Osambela, Unai Santos (Raul Garcia, min.73), Alejandro Catena; Iker Munoz, Jon Moncayola (Lucas Torro, min.69), Ruben Garcia (Jonathan Dubasin, min.69), Enrique Barja (Raul Moro, min.56), Ante Budimir.
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Unai Lopez (Gnangoro Bouare, min.87), Pathe Ciss, Oscar Valentin (Pedro Diaz, min.60); Alvaro Garcia (Ivan Balliu, min.87), Jorge de Frutos (Giorgi Tsitaishvili, min.71), Sergio Camello (Alexandre Zurawski, min.71).
-GOLES
1-0, min.16: Ante Budimir.
1-1, min.50: Sergio Camello (Adria Pedrosa) .
Amarilla al banquillo, a Sergio Herrera del Osasuna en el minuto 77 .
-ÁRBITRO
Manuel Orellana, asistido en las bandas por Ivan Rios y Roberto Tejero, en el VAR: Alejandro Muniz y Daniel Trujillo. Amonestó a Asier Osambela (min.21), Jon Moncayola (min.67), por parte de OSASUNA. Amonestó a Pathe Ciss (min.24), Alexandre Zurawski (min.90+6), por parte de RAYO VALLECANO.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio El Sadar (18,148 espectadores)
Estadísticas del partido
|Estadística
| Osasuna
| Rayo Vallecano
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 8
|Remates
| 9
| 17
|Pases Totales
| 265
| 477
|Corners
| 4
| 4
|Faltas
| 21
| 13
|Posesión
| 36%
| 64%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 7
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 82
| 89
|Ataques Peligrosos
| 32
| 41
|Centros
| 16
| 18
|Saques de Banda
| 15
| 28
|Saques de Portería
| 10
| 7
|Tratamientos
| 6
| 5
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 23
|Paradas
| 1
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 18
| 6
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 6
|6
| Conference League
| Alavés
| 10
| 6
|8
| Permanencia
| Rayo
| 8
| 7
|9
| Permanencia
| Osasuna
| 8
| 7
|18
| Descenso
| Celta
| 4
| 6
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 6
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|19/01/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|16/09/2024
| LaLiga
| Rayo
| 3-1
| Osasuna
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Osasuna
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
Próximos partidos de Osasuna
|Fecha
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|11/10/2026 18:30
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Próximos partidos de Rayo
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|19/10/2026 21:00
| LaLiga
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