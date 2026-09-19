Osasuna 1 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de septiembre de 2026.

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Osasuna y Rayo empataron este sábado 1-1 en el Estadio El Sadar, en un partido donde los visitantes llevaron la iniciativa con un 64% de posesión y 17 remates totales. Ante Budimir adelantó a los locales en el minuto 16, pero Sergio Camello igualó en el 50' para el Rayo, tras una asistencia de Adria Pedrosa. A pesar de la superioridad en el juego, los de Vallecas no lograron concretar más ocasiones. Con este resultado, ambos equipos quedan con 8 puntos, aunque el Rayo ha disputado un partido más que algunos de sus rivales directos. El equipo de Pamplona se mantiene en la novena posición, mientras que los madrileños son octavos en la clasificación.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: OSASUNA 1 - RAYO VALLECANO 1 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

OSASUNA: Aitor Fernandez; Diego Rico (Abel Bretones, min.56), Inigo Arguibide, Asier Osambela, Unai Santos (Raul Garcia, min.73), Alejandro Catena; Iker Munoz, Jon Moncayola (Lucas Torro, min.69), Ruben Garcia (Jonathan Dubasin, min.69), Enrique Barja (Raul Moro, min.56), Ante Budimir.RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Unai Lopez (Gnangoro Bouare, min.87), Pathe Ciss, Oscar Valentin (Pedro Diaz, min.60); Alvaro Garcia (Ivan Balliu, min.87), Jorge de Frutos (Giorgi Tsitaishvili, min.71), Sergio Camello (Alexandre Zurawski, min.71).

-GOLES

1-0, min.16: Ante Budimir.1-1, min.50: Sergio Camello (Adria Pedrosa) .Amarilla al banquillo, a Sergio Herrera del Osasuna en el minuto 77 .

-ÁRBITRO

Manuel Orellana, asistido en las bandas por Ivan Rios y Roberto Tejero, en el VAR: Alejandro Muniz y Daniel Trujillo. Amonestó a Asier Osambela (min.21), Jon Moncayola (min.67), por parte de OSASUNA. Amonestó a Pathe Ciss (min.24), Alexandre Zurawski (min.90+6), por parte de RAYO VALLECANO.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio El Sadar (18,148 espectadores)

Estadísticas del partido

Estadística Osasuna Rayo Vallecano Goles 1 1 Remates Fuera 4 8 Remates 9 17 Pases Totales 265 477 Corners 4 4 Faltas 21 13 Posesión 36% 64% Tiros Bloqueados 2 7 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 82 89 Ataques Peligrosos 32 41 Centros 16 18 Saques de Banda 15 28 Saques de Portería 10 7 Tratamientos 6 5 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 23 Paradas 1 2 Contra Golpes 0 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 18 6 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Betis 15 6 4 Champions Atlético 13 6 5 Europa League Sevilla 13 6 6 Conference League Alavés 10 6 8 Permanencia Rayo 8 7 9 Permanencia Osasuna 8 7 18 Descenso Celta 4 6 19 Descenso Valencia 4 6 20 Descenso Malaga 3 6

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo 19/01/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo 16/09/2024 LaLiga Rayo 3-1 Osasuna

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