Osasuna 2 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 2 - 1 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro en el Estadio El Sadar, Osasuna se impuso por 2-1 ante el Real Madrid, con una actuación destacada que les permitió llevarse los tres puntos. El partido fue marcado por momentos clave revisados por el VAR, que otorgó un penalti a favor de Osasuna en el minuto 37, ejecutado con éxito por Ante Budimir, y validó el gol de Raul Garcia en el tiempo adicional, asegurando la victoria para el equipo local. El Real Madrid, a pesar de tener una mayor posesión del balón y un mayor número de remates, no pudo capitalizar sus oportunidades, aunque Vinicius Junior logró igualar momentáneamente el marcador asistido por Federico Valverde. Este resultado deja al Real Madrid todavía en la cima de la clasificación con 60 puntos después de 25 partidos, manteniéndose en la carrera por el título de LaLiga, mientras que Osasuna, con esta vital victoria, asciende al noveno lugar con 33 puntos, alejándose de la zona de descenso y manteniendo sus esperanzas de clasificación europea. El uso del VAR jugó un papel crucial, cambiando la decisión inicial del árbitro al otorgar un penalti a Osasuna y validar su segundo gol, momentos que sin duda influyeron en el resultado final del partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 2 - REAL MADRID 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier (Inigo Arguibide, min.83); Lucas Torro, Victor Munoz, Ruben Garcia (Abel Bretones, min.66), Aimar Oroz (Iker Munoz, min.71), Jon Moncayola (Raul Moro, min.83), Ante Budimir (Raul Garcia, min.67).



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal (Trent Alexander-Arnold, min.64), Raul Asencio, David Alaba, Alvaro Carreras; Arda Guler (Dani Ceballos, min.82), Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga (Brahim Diaz, min.64), Federico Valverde (Gonzalo Garcia, min.75); Kylian Mbappe, Vinicius Junior.



--GOLES.

1-0, min.38: Ante Budimir, de penalti.

1-1, min.73: Vinicius Junior (Federico Valverde) .

2-1, min.90: Raul Garcia (Raul Moro) .





--ÁRBITRO.

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Jorge Figueroa y Juan Luis Pulido. Amonestó a Aimar Oroz (min.32), Jon Moncayola (min.66), por parte del OSASUNA. Amonestó a Thibaut Courtois (min.37), Trent Alexander-Arnold (min.84), Vinicius Junior (min.88), David Alaba (min.90+3), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.35: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.



Min.37: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Osasuna.



Min.90(+1) : ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Osasuna.



Min.90(+2) : ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para Osasuna.





--ESTADIO.

Estadio El Sadar (22,480 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Real Madrid Goles 2 1 Remates Fuera 5 4 Remates 13 15 Pases Totales 353 570 Corners 3 7 Faltas 18 10 Posesión 39% 61% Tiros Bloqueados 4 6 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 89 104 Ataques Peligrosos 44 55 Centros 20 24 Saques de Banda 10 14 Saques de Portería 8 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 12 19 Paradas 4 2 Contra Golpes 11 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 25 2 Champions Barcelona 58 24 3 Champions Villarreal 48 24 4 Champions Atlético 45 24 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Espanyol 35 24 9 Permanencia Osasuna 33 25 18 Descenso Mallorca 24 24 19 Descenso Levante 18 24 20 Descenso Real Oviedo 17 24



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna 15/02/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Real Madrid 09/11/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Osasuna 16/03/2024 LaLiga Osasuna 2-4 Real Madrid









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna 06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid 17/02/2026 Champions Benfica 0-1 Real Madrid 14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid 01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 01/03/2026 16:15 LaLiga Valencia Osasuna 06/03/2026 21:00 LaLiga Osasuna Mallorca 15/03/2026 21:00 LaLiga Real Sociedad Osasuna









-Próximos partidos del Real Madrid.

