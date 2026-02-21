Osasuna 2 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 2 - 1 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante encuentro en el Estadio El Sadar, Osasuna se impuso por 2-1 ante el Real Madrid, con una actuación destacada que les permitió llevarse los tres puntos. El partido fue marcado por momentos clave revisados por el VAR, que otorgó un penalti a favor de Osasuna en el minuto 37, ejecutado con éxito por Ante Budimir, y validó el gol de Raul Garcia en el tiempo adicional, asegurando la victoria para el equipo local. El Real Madrid, a pesar de tener una mayor posesión del balón y un mayor número de remates, no pudo capitalizar sus oportunidades, aunque Vinicius Junior logró igualar momentáneamente el marcador asistido por Federico Valverde.
Este resultado deja al Real Madrid todavía en la cima de la clasificación con 60 puntos después de 25 partidos, manteniéndose en la carrera por el título de LaLiga, mientras que Osasuna, con esta vital victoria, asciende al noveno lugar con 33 puntos, alejándose de la zona de descenso y manteniendo sus esperanzas de clasificación europea. El uso del VAR jugó un papel crucial, cambiando la decisión inicial del árbitro al otorgar un penalti a Osasuna y validar su segundo gol, momentos que sin duda influyeron en el resultado final del partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OSASUNA 2 - REAL MADRID 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier (Inigo Arguibide, min.83); Lucas Torro, Victor Munoz, Ruben Garcia (Abel Bretones, min.66), Aimar Oroz (Iker Munoz, min.71), Jon Moncayola (Raul Moro, min.83), Ante Budimir (Raul Garcia, min.67).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal (Trent Alexander-Arnold, min.64), Raul Asencio, David Alaba, Alvaro Carreras; Arda Guler (Dani Ceballos, min.82), Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga (Brahim Diaz, min.64), Federico Valverde (Gonzalo Garcia, min.75); Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
--GOLES.
1-0, min.38: Ante Budimir, de penalti.
1-1, min.73: Vinicius Junior (Federico Valverde) .
2-1, min.90: Raul Garcia (Raul Moro) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Jorge Figueroa y Juan Luis Pulido. Amonestó a Aimar Oroz (min.32), Jon Moncayola (min.66), por parte del OSASUNA. Amonestó a Thibaut Courtois (min.37), Trent Alexander-Arnold (min.84), Vinicius Junior (min.88), David Alaba (min.90+3), por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.35: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.
Min.37: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Osasuna.
Min.90(+1) : ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Osasuna.
Min.90(+2) : ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para Osasuna.
--ESTADIO.
Estadio El Sadar (22,480 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Osasuna
| Real Madrid
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 4
|Remates
| 13
| 15
|Pases Totales
| 353
| 570
|Corners
| 3
| 7
|Faltas
| 18
| 10
|Posesión
| 39%
| 61%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 6
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 89
| 104
|Ataques Peligrosos
| 44
| 55
|Centros
| 20
| 24
|Saques de Banda
| 10
| 14
|Saques de Portería
| 8
| 4
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 12
| 19
|Paradas
| 4
| 2
|Contra Golpes
| 11
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 24
|3
| Champions
| Villarreal
| 48
| 24
|4
| Champions
| Atlético
| 45
| 24
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 24
|9
| Permanencia
| Osasuna
| 33
| 25
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 24
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 24
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 24
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
|15/02/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Real Madrid
|09/11/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Osasuna
|16/03/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 2-4
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
|17/02/2026
| Champions
| Benfica
| 0-1
| Real Madrid
|14/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
|01/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/03/2026 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Osasuna
|06/03/2026 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Mallorca
|15/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Osasuna
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/02/2026 21:00
| Champions
| Real Madrid
| Benfica
|02/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Getafe
|07/03/2026 21:00
| LaLiga
| Celta
| Real Madrid