Oviedo 0 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Oviedo 0 - 1 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Atlético de Madrid se impuso por la mínima diferencia al Real Oviedo en un encuentro disputado en el Nuevo Carlos Tartiere ante 27,067 espectadores. El único gol del partido llegó en el tiempo añadido, minuto 90(+4), obra de Julian Alvarez, quien entró como sustituto en la segunda mitad. El conjunto visitante, dirigido por Diego Simeone, mostró mayor dominio en el juego, evidenciado por una posesión del 62% y un mayor número de remates, 12 en total frente a los 15 del Oviedo, pero destacando en tiros bloqueados con 6 intentos. A pesar de la revisión del VAR en el minuto 34 por una posible tarjeta a un jugador del Atlético de Madrid, no hubo cambios en la decisión original del árbitro, manteniendo el flujo del juego sin alteraciones significativas en el marcador. El triunfo sitúa al Atlético de Madrid con 51 puntos en 26 partidos, consolidándose en la tercera posición de la clasificación y manteniendo sus aspiraciones en la Liga, mientras que el Real Oviedo se queda en la última posición con 17 puntos tras 25 encuentros, complicando su situación en la lucha por la permanencia. Este resultado refleja la eficacia del Atlético en momentos cruciales del partido y destaca la actuación de Julian Alvarez, cuyo gol resultó decisivo para llevarse los tres puntos. Por otro lado, el Oviedo deberá buscar una mejora significativa en sus próximos partidos para aspirar a salir de los puestos de descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 0 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min.80), David Carmo, Javi Lopez, Dani Calvo; Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca (Santiago Colombatto, min.65), Haissem Hassan (Thiago Fernandez, min.72), Ilyas Chaira (Luka Ilic, min.72), Alberto Reina (Santi Cazorla, min.80), Federico Vinas.



ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Robin Le Normand, Julio Diaz; Thiago Almada (Marcos Llorente, min.72), Johnny Cardoso (Antoine Griezmann, min.61), Rodrigo Mendoza (Koke, min.61), Alejandro Baena; Ademola Lookman (Julian Alvarez, min.46), Alexander Soerloth (Giuliano Simeone, min.61).



--GOLES.

0-1, min.90(+4): Julian Alvarez.





--ÁRBITRO.

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Juan Luis Pulido y Luis Mario Milla. Amonestó a Nacho Vidal (min.42), Javi Lopez (min.71), por parte del OVIEDO. Amonestó a Robin Le Normand (min.45), Nahuel Molina (min.71), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.34: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Atlético de Madrid.



Min.34: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere (27,067 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Atlético de Madrid Goles 0 1 Remates Fuera 8 5 Remates 15 12 Pases Totales 161 238 Corners 8 3 Faltas 12 6 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 1 6 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 81 134 Ataques Peligrosos 46 49 Centros 14 14 Saques de Banda 16 14 Saques de Portería 9 12 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 8 12 Paradas 0 6 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 64 26 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Atlético 51 26 4 Champions Villarreal 51 26 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Celta 37 25 18 Descenso Mallorca 24 26 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 25



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético 29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético 21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao 31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético 24/02/2026 Champions Atlético 4-1 Brujas 21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol 18/02/2026 Champions Brujas 3-3 Atlético 15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 04/03/2026 19:00 LaLiga Rayo Real Oviedo 09/03/2026 21:00 LaLiga Espanyol Real Oviedo 14/03/2026 18:30 LaLiga Real Oviedo Valencia









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

