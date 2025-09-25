Oviedo 1 - 3 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de septiembre de 2025.

El Barcelona se impuso con solvencia en el Nuevo Carlos Tartiere ante un Oviedo que únicamente pudo adelantarse en el minuto 33 con un gol de Alberto Reina. Los azulgranas, con un dominio aplastante reflejado en un 80% de posesión y 22 remates totales, remontaron el partido con tantos de Eric Garcia, Robert Lewandowski y Ronald Araujo. Lewandowski fue el jugador más participativo en ataque, generando constante peligro y asistiendo en el segundo gol de su equipo.

La victoria permite al Barcelona mantenerse como segundo clasificado, a solo dos puntos del líder Real Madrid, y consolidar su posición de Champions. El Oviedo, por su parte, sigue en puestos de descenso con solo 3 puntos en 6 jornadas, lo que le sitúa matemáticamente en zona de descenso si no mejora sus resultados próximamente.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 1 - BARCELONA 3 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan (Kwasi Sibo, min.65), Leander Dendoncker (Santiago Colombatto, min.89), Alberto Reina (Josip Brekalo, min.76), Ilyas Chaira (Alex Fores, min.75), Santi Cazorla (Luka Ilic, min.65), Jose Salomon Rondon.



BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Jules Kounde, min.73); Marc Casado (Frenkie de Jong, min.46), Pedri (Marc Bernal, min.90+1), Raphinha (Robert Lewandowski, min.66), Dani Olmo, Marcus Rashford (Andreas Christensen, min.90+1), Ferran Torres.



--GOLES.

1-0, min.33: Alberto Reina.

1-1, min.56: Eric Garcia.

1-2, min.70: Robert Lewandowski (Frenkie de Jong) .

1-3, min.88: Ronald Araujo (Marcus Rashford) .





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Valentin Pizarro y Miguel Sesma. Amonestó a Eric Bailly (min.90+2), por parte del OVIEDO. por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere (29.850 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Barcelona Goles 1 3 Remates Fuera 1 3 Remates 7 22 Pases Totales 192 786 Corners 6 9 Faltas 10 6 Posesión 20% 80% Tiros Bloqueados 3 9 Fueras de Juego 7 1 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 27 132 Ataques Peligrosos 15 70 Centros 14 26 Saques de Banda 19 22 Saques de Portería 5 2 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 7 17 Paradas 7 2 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 6 2 Champions Barcelona 16 6 3 Champions Villarreal 13 6 4 Champions Espanyol 11 6 5 Europa League Elche 10 6 6 Conference League Athletic Bilbao 10 6 18 Descenso Real Oviedo 3 6 19 Descenso Mallorca 2 6 20 Descenso Girona 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo 30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad 24/08/2025 LaLiga Real Oviedo 0-3 Real Madrid









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 29/09/2025 21:00 LaLiga Valencia Real Oviedo 04/10/2025 14:00 LaLiga Real Oviedo Levante 17/10/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Espanyol









-Próximos partidos del Barcelona.

