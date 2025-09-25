Oviedo 1 - 3 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Barcelona se impuso con solvencia en el Nuevo Carlos Tartiere ante un Oviedo que únicamente pudo adelantarse en el minuto 33 con un gol de Alberto Reina. Los azulgranas, con un dominio aplastante reflejado en un 80% de posesión y 22 remates totales, remontaron el partido con tantos de Eric Garcia, Robert Lewandowski y Ronald Araujo. Lewandowski fue el jugador más participativo en ataque, generando constante peligro y asistiendo en el segundo gol de su equipo.
La victoria permite al Barcelona mantenerse como segundo clasificado, a solo dos puntos del líder Real Madrid, y consolidar su posición de Champions. El Oviedo, por su parte, sigue en puestos de descenso con solo 3 puntos en 6 jornadas, lo que le sitúa matemáticamente en zona de descenso si no mejora sus resultados próximamente.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OVIEDO 1 - BARCELONA 3 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan (Kwasi Sibo, min.65), Leander Dendoncker (Santiago Colombatto, min.89), Alberto Reina (Josip Brekalo, min.76), Ilyas Chaira (Alex Fores, min.75), Santi Cazorla (Luka Ilic, min.65), Jose Salomon Rondon.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Jules Kounde, min.73); Marc Casado (Frenkie de Jong, min.46), Pedri (Marc Bernal, min.90+1), Raphinha (Robert Lewandowski, min.66), Dani Olmo, Marcus Rashford (Andreas Christensen, min.90+1), Ferran Torres.
--GOLES.
1-0, min.33: Alberto Reina.
1-1, min.56: Eric Garcia.
1-2, min.70: Robert Lewandowski (Frenkie de Jong) .
1-3, min.88: Ronald Araujo (Marcus Rashford) .
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Valentin Pizarro y Miguel Sesma. Amonestó a Eric Bailly (min.90+2), por parte del OVIEDO. por parte del BARCELONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Nuevo Carlos Tartiere (29.850 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Oviedo
| Barcelona
|Goles
| 1
| 3
|Remates Fuera
| 1
| 3
|Remates
| 7
| 22
|Pases Totales
| 192
| 786
|Corners
| 6
| 9
|Faltas
| 10
| 6
|Posesión
| 20%
| 80%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 9
|Fueras de Juego
| 7
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 27
| 132
|Ataques Peligrosos
| 15
| 70
|Centros
| 14
| 26
|Saques de Banda
| 19
| 22
|Saques de Portería
| 5
| 2
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 7
| 17
|Paradas
| 7
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 6
|2
| Champions
| Barcelona
| 16
| 6
|3
| Champions
| Villarreal
| 13
| 6
|4
| Champions
| Espanyol
| 11
| 6
|5
| Europa League
| Elche
| 10
| 6
|6
| Conference League
| Athletic Bilbao
| 10
| 6
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 6
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 6
|20
| Descenso
| Girona
| 2
| 6
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|29/09/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Real Oviedo
|04/10/2025 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Levante
|17/10/2025 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Espanyol
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/09/2025 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Real Sociedad
|01/10/2025 21:00
| Champions
| Barcelona
| Paris Saint-Germain
|05/10/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Barcelona