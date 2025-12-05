Oviedo 0 - 0 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Oviedo 0 - 0 Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 5 de diciembre de 2025.

En el encuentro disputado en el Nuevo Carlos Tartiere ante 23,333 espectadores, el Oviedo y el Mallorca no lograron abrir el marcador, finalizando el partido con un empate sin goles. A pesar de no haber cambios en el marcador, el partido estuvo marcado por la iniciativa del Oviedo, que dominó la posesión del balón con un 62% y generó más remates que su rival, evidenciando su protagonismo en el ataque. Sin embargo, la falta de eficacia frente al arco rival impidió que este dominio se tradujera en goles. La actuación del VAR tuvo momentos decisivos, especialmente en los minutos finales, donde Santi Cazorla y Federico Vinas del Oviedo fueron expulsados, lo que no alteró el resultado final pero sí redujo al equipo local a nueve jugadores. El partido también se vio influenciado por decisiones críticas del VAR, que intervino para cambiar una tarjeta amarilla inicialmente otorgada a Santi Cazorla por una tarjeta roja en el minuto 90, y confirmó la expulsión de Federico Vinas en el tiempo añadido. Estas acciones dejaron al Oviedo en una situación desfavorable, aunque el marcador permaneció inalterado. A pesar de las expulsiones, el Oviedo mantuvo su esfuerzo defensivo para asegurar el empate. La igualdad mantiene al Mallorca y al Oviedo en la parte baja de la tabla, con el Oviedo aún en la zona de descenso, reflejando la importancia de cada punto en su lucha por la permanencia en la categoría.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 0 - MALLORCA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane; Leander Dendoncker (Ovie Ejaria, min.82), Santiago Colombatto (Alberto Reina, min.90+2), Federico Vinas, Santi Cazorla, Ilyas Chaira (Haissem Hassan, min.66), Jose Salomon Rondon (Alex Fores, min.82).



MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu (Pablo Torre, min.90+2), Mateo Joseph (Javi Llabres, min.90+2), Sergi Darder (Manu Morlanes, min.75), Jan Virgili (Takuma Asano, min.81), Vedat Muriqi.



--GOLES.

Amarilla al banquillo, a Dani Calvo del Real Oviedo en el minuto 90 +6.

Amarilla al banquillo, a Oier Luengo del Real Oviedo en el minuto 90 +6.





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Jose Escuela, en el VAR: Carlos del Cerro y Jesus Gil. y, además expulsó con tarjeta roja Santi Cazorla (min.90), Federico Vinas (min.90+5), por parte del OVIEDO. Amonestó a Samu (min.31), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.89: La tarjeta de Santi Cazorla del Real Oviedo fue descartada a través de la intervención del VAR.



Min.89: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Real Oviedo.



Min.90(+5) : TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Real Oviedo.



Min.90: TARJETA ROJA - Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Santi Cazorla del Real Oviedo por una tarjeta roja.



Min.90(+5) : TARJETA - Después de revisar la situación, el árbitro decide mostrar una tarjeta a Federico Vinas del Real Oviedo.





--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere (23,333 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Mallorca Goles 0 0 Remates Fuera 5 3 Remates 10 9 Pases Totales 204 122 Corners 8 5 Faltas 14 10 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 2 1 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 2 0 Asistencias 0 0 Ataques 41 50 Ataques Peligrosos 19 13 Centros 14 7 Saques de Banda 9 18 Saques de Portería 4 7 Tratamientos 0 1 Sustituciones 4 4 Tiros de Falta 10 16 Paradas 5 3 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 37 15 2 Champions Real Madrid 36 15 3 Champions Villarreal 32 14 4 Champions Atlético 31 15 5 Europa League Betis 24 14 6 Conference League Espanyol 24 14 15 Permanencia Mallorca 14 15 18 Descenso Girona 12 14 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca 29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo 23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo 03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna 22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/12/2025 14:00 LaLiga Sevilla Real Oviedo 20/12/2025 14:00 LaLiga Real Oviedo Celta 04/01/2026 18:30 LaLiga Alavés Real Oviedo









-Próximos partidos del Mallorca.

