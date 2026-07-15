Pablo Carreno Busta 1 - 2 Camilo Ugo Carabelli: resumen y estadísticas del partido de Croatia Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de julio de 2026.





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El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli ha avanzado a los cuartos de final del torneo Croatia Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en tierra batida al aire libre en Umag, tras ganar al español Pablo Carreno Busta por 3-6, 7-5, 7-5 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 44 minutos. En el primer set, Pablo Carreno Busta logró dos 'breaks' y mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Camilo Ugo Carabelli devolvió el favor con dos 'breaks', ganando el set por 7-5. En el tercer y decisivo set, Ugo Carabelli nuevamente rompió el servicio de Carreno Busta dos veces, asegurando el set y el partido con un marcador de 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Pablo Carreno Busta tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando el 61% de los puntos con su servicio en general, mientras que Camilo Ugo Carabelli tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio y ganó el 65% de los puntos con su servicio. Ambos jugadores no cometieron dobles faltas durante el partido.



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