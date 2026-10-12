Pablo Carreno Busta 1 - 2 Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de octubre de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Pablo Carreno Busta por 6-3, 4-6, 6-1 en un partido que duró aproximadamente 2 horas. En el primer set, Auger-Aliassime logró romper el servicio de Carreno Busta en dos ocasiones, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Carreno Busta respondió rompiendo el servicio de su oponente una vez y manteniendo su servicio en todos los juegos, ganando el set 6-4. En el decisivo tercer set, Auger-Aliassime dominó con tres quiebres de servicio, sellando el set 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Auger-Aliassime tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio, ganando el 74% de esos puntos, y cometió 2 dobles faltas a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



