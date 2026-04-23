Pablo Carreno Busta 2 - 1 Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.





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El tenista español Pablo Carreno Busta ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en tierra batida, tras ganar al húngaro Marton Fucsovics por 4-6, 7-6(7-5), 6-2 en un partido que duró 2 horas y 27 minutos. En el primer set, Marton Fucsovics logró romper el servicio de Carreno Busta en dos ocasiones, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break, donde Carreno Busta se impuso 7-5. En el tercer set, Carreno Busta rompió el servicio de Fucsovics dos veces, asegurando el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Carreno Busta tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio, ganó el 73% de los puntos con su servicio y no cometió ninguna doble falta durante el partido.



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