Las Palmas 0 - 1 Leganés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de mayo de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio de Gran Canaria, el Leganés logró una victoria crucial por 1-0 frente a Las Palmas, marcando un gol tempranero a través de Daniel Raba, asistido por Juan Cruz en el minuto 6, lo cual estableció el tono del encuentro. A pesar de la dominante posesión del balón por parte de Las Palmas, con un 71% frente al 29% del Leganés, y una mayor cantidad de remates, no lograron traducir esa superioridad en el marcador. Las Palmas intentó cambiar el rumbo del partido con varias sustituciones, incluyendo la entrada de Sergio Viera y Jaime Mata, pero no pudieron superar la defensa del Leganés ni al portero Marko Dmitrovic. El partido también contó con momentos críticos revisados por el VAR en los minutos 7 y 8, aunque no hubo cambios en las decisiones arbitrales originales. Las amonestaciones fueron repartidas equitativamente entre ambos equipos, con Las Palmas y Leganés recibiendo dos tarjetas amarillas cada uno. Esta victoria deja al Leganés con 37 puntos, asegurando su permanencia en la categoría, mientras que Las Palmas, con 32 puntos, se enfrenta al descenso, quedando matemáticamente relegado a una categoría inferior, dado que no pueden alcanzar a los equipos por encima de la zona de descenso en la jornada restante.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: LAS PALMAS 0 - LEGANÉS 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

LAS PALMAS: Dinko Horkas; Viti (Sergio Viera, min.55), Juanma Herzog, Alex Munoz (Benito, min.46), Scott McKenna; Dario Essugo (Jaime Mata, min.72), Alberto Moleiro (Diego Martin, min.81), Marvin Park, Enzo Loiodice; Oliver McBurnie (Adnan Januzaj, min.81), Manuel Fuster.



LEGANÉS: Marko Dmitrovic; Matija Nastasic (Sergio Gonzalez, min.78), Jorge Saenz, Javier Hernandez; Adria Altimira, Seydouba Cisse, Renato Tapia, Juan Cruz (Duk, min.88); Daniel Raba (Oscar Rodriguez, min.46), Diego Garcia (Miguel de la Fuente, min.88), Munir El Haddadi (Yan Diomande, min.20).



--GOLES.

0-1, min.6: Daniel Raba (Juan Cruz) .

Amarilla al banquillo, a Jose Campana del Las Palmas en el minuto 16 .





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Guillermo Cuadra y Alejandro Estevez. Amonestó a Sergio Viera (min.76), por parte del LAS PALMAS. Amonestó a Adria Altimira (min.36), Javier Hernandez (min.61), por parte del LEGANÉS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.7: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.



Min.8: Hay Eventos VAR que no hemos podido reproducir.





--ESTADIO.

Estadio de Gran Canaria (11,279 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Las Palmas Leganés Goles 0 1 Remates Fuera 4 4 Remates 9 10 Pases Totales 544 231 Corners 9 2 Faltas 15 12 Posesión 71% 29% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 108 88 Ataques Peligrosos 46 22 Centros 7 3 Saques de Banda 23 19 Saques de Portería 7 7 Tratamientos 0 5 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 15 Paradas 2 2 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 37 2 Champions Real Madrid 81 37 3 Champions Atlético 73 37 4 Champions Athletic Bilbao 70 37 5 Champions Villarreal 67 37 6 Europa League Betis 59 37 7 Europa League Celta 52 37 8 Conference League Rayo 51 37 18 Descenso Leganés 37 37 19 Descenso Las Palmas 32 37 20 Descenso Valladolid 16 37



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/05/2025 LaLiga Las Palmas 0-1 Leganés 25/08/2024 LaLiga Leganés 2-1 Las Palmas









-Últimos Resultados del Las Palmas.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/05/2025 LaLiga Las Palmas 0-1 Leganés 13/05/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Las Palmas 09/05/2025 LaLiga Las Palmas 0-1 Rayo 03/05/2025 LaLiga Las Palmas 2-3 Valencia 23/04/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Las Palmas









-Últimos Resultados del Leganés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/05/2025 LaLiga Las Palmas 0-1 Leganés 14/05/2025 LaLiga Villarreal 3-0 Leganés 11/05/2025 LaLiga Leganés 3-2 Espanyol 04/05/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Leganés 24/04/2025 LaLiga Leganés 1-1 Girona









-Próximos partidos del Las Palmas.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/05/2025 17:00 LaLiga Espanyol Las Palmas









-Próximos partidos del Leganés.