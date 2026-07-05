Paraguay 0 - 1 Francia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Paraguay 0 - 1 Francia: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

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Francia ha ganado este martes por 0-1 a Paraguay en el Philadelphia Stadium en el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial de 2026. El conjunto galo dominó el encuentro con un 76% de posesión y 15 remates, frente a los 5 del equipo sudamericano. La única anotación del encuentro llegó en el minuto 70, cuando Kylian Mbappé convirtió un penalti tras una revisión del VAR que confirmó la infracción. Paraguay, aunque intentó reaccionar, no pudo superar la sólida defensa francesa, que contó con un participativo Mbappé en el ataque. El equipo europeo avanza así a la siguiente ronda, mientras que Paraguay queda eliminado del torneo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: PARAGUAY 0 - FRANCIA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

PARAGUAY: Orlando Gill; Gustavo Velazquez, Gustavo Gomez, Juan Caceres, Omar Alderete (Jose Maria Canale, min.58), Junior Alonso; Miguel Almiron (Gabriel Avalos, min.71), Diego Gomez (Mauricio, min.71), Andres Cubas, Matias Galarza, Julio Enciso (Gustavo Caballero, min.61).



FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele (Rayan Cherki, min.84), Michael Olise, Bradley Barcola (Desire Doue, min.61), Kylian Mbappe.



--GOLES.

0-1, min.70: Kylian Mbappe, de penalti.





--ÁRBITRO.

Ilgiz Tantashev, asistido en las bandas por Andrey Tsapenko y Timur Gaynullin, en el VAR: Juan Lara y Marco Di Bello. por parte de PARAGUAY. Amonestó a Bradley Barcola (min.19), Manu Kone (min.81), Michael Olise (min.90+7), por parte de FRANCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.67: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Francia.



Min.68: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Francia.





--ESTADIO.

Philadelphia Stadium (68,324 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Paraguay Francia Goles 0 1 Remates Fuera 2 6 Remates 5 15 Pases Totales 181 582 Corners 2 12 Faltas 13 11 Posesión 24% 76% Tiros Bloqueados 2 4 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 62 144 Ataques Peligrosos 18 84 Centros 7 21 Saques de Banda 19 17 Saques de Portería 12 7 Tratamientos 1 0 Sustituciones 4 2 Tiros de Falta 11 13 Paradas 4 1 Contra Golpes 3 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/07/2026 World Cup Final Stage Paraguay 0-1 France









-Últimos Resultados de Paraguay.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/07/2026 World Cup Final Stage Paraguay 0-1 France 29/06/2026 World Cup Final Stage Germany 4-5 Paraguay 26/06/2026 World Cup Grp. D Paraguay 0-0 Australia 20/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 0-1 Paraguay 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay









-Últimos Resultados de Francia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/07/2026 World Cup Final Stage Paraguay 0-1 France 30/06/2026 World Cup Final Stage France 3-0 Sweden 26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France 22/06/2026 World Cup Grp. I France 3-0 Iraq 16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal









-Próximos partidos de Francia.

