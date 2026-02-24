Patrick Kypson 2 - 1 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Mexican Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista estadounidense Patrick Kypson ha avanzado a los octavos de final del torneo Mexican Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al australiano Alex de Minaur (6-1, 6-7, 7-6) en una intensa batalla. El encuentro, marcado por constantes quiebres de servicio por parte de ambos jugadores, se resolvió finalmente a favor de Kypson en el tie break del tercer set, demostrando su fortaleza mental y su capacidad para mantenerse competitivo bajo presión. A lo largo del partido, Kypson mostró una notable eficacia en su servicio, con un porcentaje del 69% en primeros servicios y logrando ganar el 48% de los puntos jugados en su primer saque. Además, su habilidad para presionar el saque de De Minaur le permitió ganar el 36% de los puntos jugados en el servicio del australiano, una estadística clave para su victoria final. Con 8 aces y minimizando sus errores no forzados a 36, Kypson supo imponer su juego y avanzar en el torneo. Este triunfo lleva a Patrick Kypson a los octavos de final del Mexican Open, donde buscará continuar su buena racha en Acapulco, un torneo disputado en las instalaciones de Princess Mundo Imperial en pista dura, y seguir avanzando en un evento de gran prestigio dentro del circuito ATP.



