Paula Badosa 2 - 1 Daria Kasatkina: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de octubre de 2026.





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La tenista española Paula Badosa ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la australiana Daria Kasatkina por 4-6, 7-6, 6-4 en un partido que duró 2 horas y 38 minutos. En el primer set, Daria Kasatkina ganó 6-4, destacando por romper el servicio de Badosa en cuatro ocasiones. En el segundo set, Paula Badosa se impuso 7-6 en el tie-break, después de un intercambio de breaks que llevó el set a una definición ajustada. En el tercer set, Badosa logró ganar 6-4, rompiendo el servicio de Kasatkina en cinco ocasiones, lo que fue clave para asegurar su victoria. En cuanto a las estadísticas de saque, Paula Badosa tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando el 44% de los puntos con su primer servicio y salvando 11 de 16 puntos de break. Por su parte, Daria Kasatkina tuvo un 81% de efectividad en su primer servicio, ganando el 46% de los puntos con su primer servicio y salvando 3 de 8 puntos de break.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



