Paula Badosa 1 - 2 Julia Grabher: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de abril de 2026.





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La tenista austriaca Julia Grabher ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Paula Badosa por 7-6, 4-6, 6-0 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 32 minutos. En el primer set, Julia Grabher logró romper el servicio de Paula Badosa en cuatro ocasiones, mientras que Badosa consiguió tres 'breaks'. El set se decidió en un 'tie-break' que Grabher ganó 7-3. En el segundo set, Badosa mejoró su rendimiento, rompiendo el servicio de Grabher tres veces, mientras que Grabher lo hizo dos veces, llevándose Badosa el set por 6-4. En el tercer set, Julia Grabher dominó completamente, rompiendo el servicio de Badosa en tres ocasiones y llevándose el set por 6-0. En cuanto a las estadísticas de saque, Julia Grabher tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio y logró ganar el 31% de los puntos con su primer saque, mientras que Paula Badosa tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio y ganó el 19% de los puntos con su primer saque.



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