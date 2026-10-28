Paula Badosa 2 - 0 Sinja Kraus: resumen y estadísticas del partido de Guangzhou Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de octubre de 2026.





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La tenista española Paula Badosa ha avanzado a los cuartos de final del torneo Guangzhou Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la austriaca Sinja Kraus con un resultado de 6-1, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 8 minutos. En el primer set, Paula Badosa logró dos 'breaks' en los juegos 2 y 6, asegurando un contundente 6-1. En el segundo set, Badosa consiguió romper el servicio de Kraus en los juegos 3 y 9, mientras que Kraus logró un 'break' en el juego 8. Finalmente, Badosa cerró el set 6-4. En términos de estadísticas de saque, Paula Badosa tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 68% de los puntos con su servicio. Además, Badosa logró 7 aces y cometió 3 dobles faltas durante el encuentro.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



