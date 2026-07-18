Paula Badosa 2 - 1 Tamara Zidansek: resumen y estadísticas del partido de Iasi Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de julio de 2026.





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La tenista española Paula Badosa ha avanzado a la final del torneo Iasi Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la eslovena Tamara Zidansek por 3-6, 7-5, 7-6 en 2 horas y 37 minutos. En el primer set, Tamara Zidansek se impuso 6-3, logrando un break crucial en el octavo juego. Paula Badosa no pudo salvar su servicio en el noveno juego, lo que permitió a Zidansek cerrar el set. El segundo set fue más disputado, con múltiples breaks por parte de ambas jugadoras. Badosa logró romper el servicio de Zidansek en el segundo, octavo y duodécimo juego, llevándose el set 7-5. En el tercer set, la igualdad se mantuvo hasta el tiebreak. Ambas jugadoras intercambiaron breaks en los primeros seis juegos. Finalmente, Badosa ganó el tiebreak 7-1, asegurando su pase a la final. Durante el partido, Badosa mostró un sólido desempeño en su primer servicio, con un 65% de efectividad y ganando el 35% de los puntos con su primer saque.



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