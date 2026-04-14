Pedro Martinez 1 - 2 Lorenzo Sonego: resumen y estadísticas del partido de Barcelona Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista italiano Lorenzo Sonego ha avanzado a los octavos de final del torneo Barcelona Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Pedro Martinez por 2-1 sets (6-2, 2-6, 6-4) en un tiempo total de 2 horas y 37 minutos. En el primer set, Lorenzo Sonego logró cuatro quiebres de servicio, mientras que Pedro Martinez solo consiguió uno, lo que llevó al italiano a ganar el set por 6-2. En el segundo set, Pedro Martinez se recuperó, manteniendo su servicio y logrando dos quiebres para ganar el set por 6-2. En el tercer y decisivo set, Sonego rompió el servicio de Martinez en dos ocasiones, asegurando su victoria con un marcador de 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Pedro Martinez tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio, ganando el 55% de los puntos con su servicio. Lorenzo Sonego, por su parte, tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio y ganó el 62% de los puntos con su servicio.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



