Portugal 0 - 1 España | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Portugal 0 - 1 España: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de julio de 2026.

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España ha ganado este lunes por 0-1 a Portugal en el Dallas Stadium, en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se mantuvo igualado durante la mayor parte del tiempo, con ambos equipos mostrando un juego equilibrado. Sin embargo, los españoles lograron imponerse en la posesión del balón con un 54% y generaron más oportunidades de gol, con 8 remates totales frente a los 5 de los lusos. El único gol del partido llegó en el tiempo de descuento, cuando Mikel Merino, tras un pase de Ferran Torres, anotó en el minuto 90+1, asegurando el pase de España a la siguiente ronda. A pesar de los esfuerzos de Portugal, que realizó varios cambios en la segunda mitad, no pudieron igualar el marcador.

El conjunto ibérico, liderado en el ataque por Ferran Torres, quien fue clave en la jugada del gol, mostró una mayor iniciativa ofensiva, mientras que Portugal, a pesar de contar con jugadores de renombre como Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes, no logró concretar sus oportunidades. El partido transcurrió sin incidentes significativos de VAR y sin expulsiones, aunque hubo varias tarjetas amarillas en los minutos finales. Con esta victoria, España avanza a los cuartos de final, dejando a Portugal eliminado del torneo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: PORTUGAL 0 - ESPAÑA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo (Diogo Dalot, min.71), Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (Nelson Semedo, min.56); Joao Neves, Vitinha (Bernardo Silva, min.83), Pedro Neto (Chico Conceicao, min.83), Bruno Fernandes, Joao Felix (Rafael Leao, min.71), Cristiano Ronaldo.



ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri (Fabian Ruiz, min.85), Lamine Yamal, Dani Olmo (Mikel Merino, min.85), Alejandro Baena (Ferran Torres, min.75), Mikel Oyarzabal (Borja Iglesias, min.90+7).



--GOLES.

0-1, min.90(+1): Mikel Merino (Ferran Torres) .





--ÁRBITRO.

Anthony Taylor, asistido en las bandas por Gary Beswick y Adam Nunn, en el VAR: Bastian Dankert y Antonio Garcia. Amonestó a Bernardo Silva (min.89), Renato Veiga (min.90+3), por parte de PORTUGAL. Amonestó a Ferran Torres (min.90+8), por parte de ESPAÑA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Dallas Stadium (70.649 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Portugal España Goles 0 0 Remates Fuera 2 5 Remates 5 8 Pases Totales 427 534 Corners 3 2 Faltas 5 6 Posesión 46% 54% Tiros Bloqueados 1 0 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 106 96 Ataques Peligrosos 38 50 Centros 7 8 Saques de Banda 9 8 Saques de Portería 4 2 Tratamientos 0 0 Sustituciones 0 0 Tiros de Falta 7 6 Paradas 3 2 Contra Golpes 0 1



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-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/07/2026 World Cup Final Stage Portugal 0-1 Spain









-Últimos Resultados de Portugal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/07/2026 World Cup Final Stage Portugal 0-1 Spain 03/07/2026 World Cup Final Stage Portugal 2-1 Croatia 28/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 0-0 Portugal 23/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 5-0 Uzbekistan 17/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 1-1 DR Congo









-Últimos Resultados de España.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/07/2026 World Cup Final Stage Portugal 0-1 Spain 02/07/2026 World Cup Final Stage Spain 3-0 Austria 27/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 0-1 Spain 21/06/2026 World Cup Grp. H Spain 4-0 Saudi Arabia 15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde









-Próximos partidos de España.

