Resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 22 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Racing ha ganado este domingo por 3-2 a la Real Sociedad en un emocionante partido disputado en el Estadio El Sardinero. Los locales comenzaron con fuerza, adelantándose en el marcador con dos goles de Yassir Zabiri en los minutos 6 y 8. La Real Sociedad recortó distancias justo antes del descanso con un gol de Mikel Oyarzabal en el tiempo añadido de la primera mitad. En la segunda parte, los visitantes igualaron el marcador gracias a un tanto de Goncalo Guedes en el minuto 60. Sin embargo, Sergio Canales devolvió la ventaja al Racing al convertir un penalti en el minuto 68, asegurando así la victoria para su equipo. A pesar de su dominio en posesión y remates, la Real Sociedad no pudo revertir el resultado, destacando la actuación de Goncalo Guedes como el jugador más participativo en el ataque visitante.
Con esta victoria, el Racing se sitúa en la séptima posición con 20 puntos, mientras que la Real Sociedad, que ocupa el quinto lugar con 22 puntos, mantiene su posición en puestos europeos. A falta de 25 jornadas para el final de la competición, ambos equipos continúan en la lucha por sus objetivos en la clasificación de LaLiga. El partido, que contó con la presencia de 22,201 espectadores, no tuvo incidentes relevantes en el VAR.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: RACING 3 - REAL SOCIEDAD 2 (2-1, al descanso).
-EQUIPOS
RACING: Julen Agirrezabala; Pablo Ramon, Pedro Felipe, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Ivan Martin, Matteo Prati, Iker Luque, Sergio Canales (Pablo Garcia, min.76), Inigo Vicente (Facundo Gonzalez, min.90+2), Yassir Zabiri (Andre Almeida, min.86).
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Hector Fort (Jon Aramburu, min.68), Igor Zubeldia, Sergio Gomez (Aihen Munoz, min.86), Mamadou Sarr; Luka Sucic, Goncalo Guedes, Carlos Soler (Takefusa Kubo, min.68), Jon Gorrotxategi (Benat Turrientes, min.86); Mikel Oyarzabal, Orri Oskarsson (Arsen Zakharyan, min.78).
-GOLES
1-0, min.6: Yassir Zabiri (Iker Luque) .
2-0, min.8: Yassir Zabiri.
2-1, min.45(+1): Mikel Oyarzabal (Sergio Gomez) .
2-2, min.60: Goncalo Guedes (Jon Gorrotxategi) .
3-2, min.68: Sergio Canales, de penalti.
-ÁRBITRO
Manuel Orellana, asistido en las bandas por Ivan Rios y Roberto Tejero, en el VAR: Raul Gonzalez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Iker Luque (min.74), Inigo Vicente (min.90+1), por parte de RACING. Amonestó a Alex Remiro (min.66), Mamadou Sarr (min.80), por parte de REAL SOCIEDAD.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio El Sardinero (22,201 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Racing
| Real Sociedad
|Goles
| 3
| 2
|Remates Fuera
| 2
| 11
|Remates
| 12
| 31
|Pases Totales
| 367
| 605
|Corners
| 7
| 14
|Faltas
| 10
| 10
|Posesión
| 37%
| 63%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 12
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 57
| 140
|Ataques Peligrosos
| 38
| 99
|Centros
| 8
| 39
|Saques de Banda
| 21
| 17
|Saques de Portería
| 17
| 3
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 3
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 10
|Paradas
| 5
| 3
|Contra Golpes
| 3
| 5
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 12
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 13
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Sevilla
| 19
| 13
|7
| Permanencia
| Racing
| 17
| 13
|18
| Descenso
| Levante
| 11
| 12
|19
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
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|Fecha
| Competición
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| Resultado
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|22/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Real Sociedad
|07/11/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-2
| Racing
|01/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 0-3
| Real Madrid
|24/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Espanyol
|18/10/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Racing
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Real Sociedad
|08/11/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Rayo
|01/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|25/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Levante
|18/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 2-5
| Real Sociedad
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