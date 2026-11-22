Resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de noviembre de 2026.

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El Racing ha ganado este domingo por 3-2 a la Real Sociedad en un emocionante partido disputado en el Estadio El Sardinero. Los locales comenzaron con fuerza, adelantándose en el marcador con dos goles de Yassir Zabiri en los minutos 6 y 8. La Real Sociedad recortó distancias justo antes del descanso con un gol de Mikel Oyarzabal en el tiempo añadido de la primera mitad. En la segunda parte, los visitantes igualaron el marcador gracias a un tanto de Goncalo Guedes en el minuto 60. Sin embargo, Sergio Canales devolvió la ventaja al Racing al convertir un penalti en el minuto 68, asegurando así la victoria para su equipo. A pesar de su dominio en posesión y remates, la Real Sociedad no pudo revertir el resultado, destacando la actuación de Goncalo Guedes como el jugador más participativo en el ataque visitante.

Con esta victoria, el Racing se sitúa en la séptima posición con 20 puntos, mientras que la Real Sociedad, que ocupa el quinto lugar con 22 puntos, mantiene su posición en puestos europeos. A falta de 25 jornadas para el final de la competición, ambos equipos continúan en la lucha por sus objetivos en la clasificación de LaLiga. El partido, que contó con la presencia de 22,201 espectadores, no tuvo incidentes relevantes en el VAR.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: RACING 3 - REAL SOCIEDAD 2 (2-1, al descanso).

-EQUIPOS

RACING: Julen Agirrezabala; Pablo Ramon, Pedro Felipe, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Ivan Martin, Matteo Prati, Iker Luque, Sergio Canales (Pablo Garcia, min.76), Inigo Vicente (Facundo Gonzalez, min.90+2), Yassir Zabiri (Andre Almeida, min.86).REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Hector Fort (Jon Aramburu, min.68), Igor Zubeldia, Sergio Gomez (Aihen Munoz, min.86), Mamadou Sarr; Luka Sucic, Goncalo Guedes, Carlos Soler (Takefusa Kubo, min.68), Jon Gorrotxategi (Benat Turrientes, min.86); Mikel Oyarzabal, Orri Oskarsson (Arsen Zakharyan, min.78).

-GOLES

1-0, min.6: Yassir Zabiri (Iker Luque) .2-0, min.8: Yassir Zabiri.2-1, min.45(+1): Mikel Oyarzabal (Sergio Gomez) .2-2, min.60: Goncalo Guedes (Jon Gorrotxategi) .3-2, min.68: Sergio Canales, de penalti.

-ÁRBITRO

Manuel Orellana, asistido en las bandas por Ivan Rios y Roberto Tejero, en el VAR: Raul Gonzalez y Juan Luis Pulido. Amonestó a Iker Luque (min.74), Inigo Vicente (min.90+1), por parte de RACING. Amonestó a Alex Remiro (min.66), Mamadou Sarr (min.80), por parte de REAL SOCIEDAD.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio El Sardinero (22,201 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Racing Real Sociedad Goles 3 2 Remates Fuera 2 11 Remates 12 31 Pases Totales 367 605 Corners 7 14 Faltas 10 10 Posesión 37% 63% Tiros Bloqueados 3 12 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 57 140 Ataques Peligrosos 38 99 Centros 8 39 Saques de Banda 21 17 Saques de Portería 17 3 Tratamientos 1 1 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 12 10 Paradas 5 3 Contra Golpes 3 5

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 36 13 2 Champions Real Madrid 33 13 3 Champions Atlético 28 12 4 Champions Betis 27 13 5 Europa League Real Sociedad 22 13 6 Conference League Sevilla 19 13 7 Permanencia Racing 17 13 18 Descenso Levante 11 12 19 Descenso Elche 10 12 20 Descenso Malaga 5 12

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