Rafael Jodar 2 - 0 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de abril de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al australiano Alex de Minaur por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-1 en 1 hora y 14 minutos. En el primer set, Rafael Jodar logró romper el servicio de Alex de Minaur en tres ocasiones, mientras que Alex de Minaur solo pudo romper el servicio de Jodar una vez. Jodar mantuvo su servicio en cuatro juegos, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Jodar continuó con su dominio al romper el servicio de De Minaur en tres ocasiones más. Jodar mantuvo su servicio en dos juegos y cerró el set con un 6-1. A lo largo del partido, Jodar mostró un sólido desempeño en su servicio, con un 51% de primeros servicios y ganando el 61% de sus puntos de servicio.



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