Rafael Jodar 1 - 2 Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Barcelona Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de abril de 2026.





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El tenista francés Arthur Fils ha avanzado a la final del torneo Barcelona Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Rafael Jodar por 3-6, 6-3, 6-2 en un partido que duró 112 minutos. En el primer set, Rafael Jodar logró un break crucial en el octavo juego, lo que le permitió cerrar el set a su favor con un marcador de 6-3. En el segundo set, Arthur Fils respondió con un break en el octavo juego, llevándose el set 6-3. En el tercer set, Fils consiguió dos breaks, en el tercer y séptimo juego, para asegurar la victoria con un 6-2. Arthur Fils mostró un 57% de efectividad en su primer servicio, ganando el 68% de los puntos con su servicio a lo largo del partido. Además, salvó 7 de 13 puntos de break en contra, lo que fue clave para su victoria.



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